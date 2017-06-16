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Никита Медведев: Бердыев не жесткий, хороший сдержанный человек

Вратарь "Локомотива" Никита Медведев высказался относительно тренера Курбана Бердыева, с которым работал в "Ростове".

"Бердыев не жёсткий. Это всё придумано. Хороший сдержанный человек. Помню момент, когда Курбан Бекиевич "напихал" Бухарову в товарищеском матче. Это говорит о том, насколько тренер переживает за результат. 24 часа в сутки думает о команде.

Тренер повышает голос только для того, чтобы из тебя что-то вышло. Он вкладывает в тебя свои знания. К этому надо относиться адекватно, впитывать", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Теги: Медведев Бердыев
Сегодня, 08:50
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