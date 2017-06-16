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Дизайн нового «Зенита»
Приход Сергея Фурсенко на пост президента «Зенита» означает гарантию газпромовских вливаний. Несмотря на непродолжительность его возобновленной футбольно-зенитовской деятельности, некоторые ее векторы уже обозначены, а трансферная компания уже началась. Поэтому возможно сделать определенные выводы о новом дизайне нового «Зенита».
В «Зените», кажется уже лет 10, не умеют прощаться с игроками, ставшими культовыми для питерских болельщиков: Радимов, Спивак, Широков, Зырянов, Аршавин, Малафеев, Кержаков, Ломбертс. У всех этих игроков по-тихому закончился контракт, по окончании которого никто не получил возможности выйти на поле, чтобы попрощаться с болельщиками по-футбольному (плюс-минус). С кем-то попрощались через Инстраграм и пресс-службу, кто-то получил возможность провести почетный круг на Петровском, кто-то вышел на одну игровую минуту, но настоящего футбольного прощания никто так и не получил.
Аналогичная ситуация и у прощания Данни с «Зенитом». Его история ухода окутана недосказанностью и лицемерием. Помощник Фурсенко Константин Сарсания объявил, что решение о непродлении контакта принимал новый тренерский штаб: «Таково решение нового тренерского штаба, все же игрок не молодеет, плюс были травмы. У нас был теплый разговор с Данни, я объяснил ему позицию тренеров». Сам же Манчини парировал эту претензию на своей пресс-конференции: «Я лично не отказывался от Данни. У него закончился контракт, он ушел. Он один из самых известных игроков «Зенита» – может, даже за всю историю. Он очень хороший игрок, мне нравился, я от него не отказывался».
Это лишь говорит о сегодняшней неразберихе в руководстве «Зенита», которое принимает решения в отдельности от приглашенного ими самими тренера. Непродление контракта Данни и придуманное впопыхах прощание с Данни на Манежной площади выглядит как некое метафорическое ритуальное жертвоприношение. Тем самым руководство «Зенита» будто хочет отчиститься от неудачного прошлого, начав новую историю команды, убрав из нее ключевой, не смотря на три травмы, элемент последних лет — Данни. Это подтверждают слова самого Фурсенко: «Мы все любим Данни, он внес большой вклад в нашу команду. Тем не менее мы сейчас строим совершенно новую команду, с чистого листа практически». Перекладывая ответственность, руководство «Зенита» показывает собственную трусость, не желая внятно объяснить непопулярное решение.
Уничтожая преемственность поколений, можно в действительно потерять трепетное отношение к самому клубу со стороны фанатов. Уже можно заметить некое брожение в среде болельщиков, которые, как бы не бравировали в Интернете, теряют, как мне кажется, привязанность к клубу. Ведь она в большей степени держится на отношениях фанат-игрок, нежели чем фанат-клуб. При этом не стоит драматизировать, называя таких болельщиков «глорами». Когда идеологический дизайн клуба за 15 лет поменялся несколько раз (ставка сначала на местных игроков, потом на русских, потом на иностранцев и сейчас на «серых» игроков: что русских, что иностранцев), то остается лишь персонифицировать клуб. И именно поэтому Данни, как бы он спорно он ни играл, стал лучшим игроком сезона 16/17. Этим голосованием болельщики воспользовались как единственно возможным инструментом воздействия на руководство «Зенита» в период межсезонья.
При этом непродление контракта Данни — не единственный случай лицемерного поведения руководства «Зенита». За последнее время «Зенит» вернул к себе большое количество своих бывших воспитанников в рамках политики «питеризации» клуба, которая прекратилась с приходом «Газпрома». Однако Фурсенко не в первые завоевывает лояльность болельщиков именно этим приемом. Летом 2006 года в «Зенит» спустя годы скитаний был возвращен Александр Панов. Возможно, попытка вернуть Денисова или Аршавина является логичным продолжением событий прошлого десятилетия. Панов в действительности оказался абсолютно лишним игроком даже в том «Зените», проведя за полгода лишь один полный матч. Возвращение других воспитанников имеет в себе две цели. Официально это преподносится как шаг руководство навстречу болельщикам, которые соскучились по «своим» в основном составе. На самом же деле фактор введения системы 10+15 и необходимость регистрации воспитанников в ЛЧ является главенствующим. Таким образом руководство как бы «покупает» лояльность болельщиков, выполняя сугубо клубные цели. А судьба купленным «возвращенцам» предначертана нелегкая — быть Павлами Могилевцами - теми петербуржцами, от нахождения которых в заявке простому болельщику «ни жарко — ни холодно». Фанат может и не подозревать об их существовании.
К сожалению, именно таков дизайн нового «Зенита». За многими словами Фурсенко находятся скрытые мотивы — а по-простому лицемерие. Ни в коем случае нельзя говорить, что Фурсенко от этого перестает быть сильным менеджером. Мои претензии вовсе не означают, что такой «Зенит» не добьется успехов. Манчини и большие денежные вливания, обеспеченные Фурсенко и «Газпромом», дают хорошие перспективы в следующем сезоне для петербургского клуба!
Григорий Конников, Rusfootball.info
В «Зените», кажется уже лет 10, не умеют прощаться с игроками, ставшими культовыми для питерских болельщиков: Радимов, Спивак, Широков, Зырянов, Аршавин, Малафеев, Кержаков, Ломбертс. У всех этих игроков по-тихому закончился контракт, по окончании которого никто не получил возможности выйти на поле, чтобы попрощаться с болельщиками по-футбольному (плюс-минус). С кем-то попрощались через Инстраграм и пресс-службу, кто-то получил возможность провести почетный круг на Петровском, кто-то вышел на одну игровую минуту, но настоящего футбольного прощания никто так и не получил.
Аналогичная ситуация и у прощания Данни с «Зенитом». Его история ухода окутана недосказанностью и лицемерием. Помощник Фурсенко Константин Сарсания объявил, что решение о непродлении контакта принимал новый тренерский штаб: «Таково решение нового тренерского штаба, все же игрок не молодеет, плюс были травмы. У нас был теплый разговор с Данни, я объяснил ему позицию тренеров». Сам же Манчини парировал эту претензию на своей пресс-конференции: «Я лично не отказывался от Данни. У него закончился контракт, он ушел. Он один из самых известных игроков «Зенита» – может, даже за всю историю. Он очень хороший игрок, мне нравился, я от него не отказывался».
Это лишь говорит о сегодняшней неразберихе в руководстве «Зенита», которое принимает решения в отдельности от приглашенного ими самими тренера. Непродление контракта Данни и придуманное впопыхах прощание с Данни на Манежной площади выглядит как некое метафорическое ритуальное жертвоприношение. Тем самым руководство «Зенита» будто хочет отчиститься от неудачного прошлого, начав новую историю команды, убрав из нее ключевой, не смотря на три травмы, элемент последних лет — Данни. Это подтверждают слова самого Фурсенко: «Мы все любим Данни, он внес большой вклад в нашу команду. Тем не менее мы сейчас строим совершенно новую команду, с чистого листа практически». Перекладывая ответственность, руководство «Зенита» показывает собственную трусость, не желая внятно объяснить непопулярное решение.
Уничтожая преемственность поколений, можно в действительно потерять трепетное отношение к самому клубу со стороны фанатов. Уже можно заметить некое брожение в среде болельщиков, которые, как бы не бравировали в Интернете, теряют, как мне кажется, привязанность к клубу. Ведь она в большей степени держится на отношениях фанат-игрок, нежели чем фанат-клуб. При этом не стоит драматизировать, называя таких болельщиков «глорами». Когда идеологический дизайн клуба за 15 лет поменялся несколько раз (ставка сначала на местных игроков, потом на русских, потом на иностранцев и сейчас на «серых» игроков: что русских, что иностранцев), то остается лишь персонифицировать клуб. И именно поэтому Данни, как бы он спорно он ни играл, стал лучшим игроком сезона 16/17. Этим голосованием болельщики воспользовались как единственно возможным инструментом воздействия на руководство «Зенита» в период межсезонья.
При этом непродление контракта Данни — не единственный случай лицемерного поведения руководства «Зенита». За последнее время «Зенит» вернул к себе большое количество своих бывших воспитанников в рамках политики «питеризации» клуба, которая прекратилась с приходом «Газпрома». Однако Фурсенко не в первые завоевывает лояльность болельщиков именно этим приемом. Летом 2006 года в «Зенит» спустя годы скитаний был возвращен Александр Панов. Возможно, попытка вернуть Денисова или Аршавина является логичным продолжением событий прошлого десятилетия. Панов в действительности оказался абсолютно лишним игроком даже в том «Зените», проведя за полгода лишь один полный матч. Возвращение других воспитанников имеет в себе две цели. Официально это преподносится как шаг руководство навстречу болельщикам, которые соскучились по «своим» в основном составе. На самом же деле фактор введения системы 10+15 и необходимость регистрации воспитанников в ЛЧ является главенствующим. Таким образом руководство как бы «покупает» лояльность болельщиков, выполняя сугубо клубные цели. А судьба купленным «возвращенцам» предначертана нелегкая — быть Павлами Могилевцами - теми петербуржцами, от нахождения которых в заявке простому болельщику «ни жарко — ни холодно». Фанат может и не подозревать об их существовании.
К сожалению, именно таков дизайн нового «Зенита». За многими словами Фурсенко находятся скрытые мотивы — а по-простому лицемерие. Ни в коем случае нельзя говорить, что Фурсенко от этого перестает быть сильным менеджером. Мои претензии вовсе не означают, что такой «Зенит» не добьется успехов. Манчини и большие денежные вливания, обеспеченные Фурсенко и «Газпромом», дают хорошие перспективы в следующем сезоне для петербургского клуба!
Григорий Конников, Rusfootball.info
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