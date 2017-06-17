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Юрий Калитвинцев: работы в "Динамо" еще непочатый край

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев прокомментировал контрольный матч с болгарским "Черноморцем" (2:0).

"Получился хороший матч. Мы увидели то, что ожидали. Важно, что соперник оказался боевитым, это позволило нам получить массу информации для анализа. Именно это и требовалось в конце сбора.

Знаем, куда двигаться дальше, работы еще непочатый край. Я доволен отношением ребят к делу, объемом выполненной работы, все выполнили свои задания. Что касается качества игры, то о нем будем говорить на другом этапе подготовки", — цитирует Калитвинцева официальный сайт бело-голубых.
Теги: Калитвинцев Динамо
Сегодня, 10:59
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