"Саутгемптон" не планирует приглашать Гиггза на пост наставника команды

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:33
Роман Широков: все в Ульяновск! (4)
Роман Широков: все в Ульяновск! (4)
12:20
Джанни Инфантино: хочу отметить замечательный уровень подготовки России к Кубку конфедераций (1)
Джанни Инфантино: хочу отметить замечательный уровень подготовки России к Кубку конфедераций (1)
Вчера 23:22
Марко Девич покидает "Ростов" (9)
Марко Девич покидает "Ростов" (9)
Вчера 23:03
Бразилия хочет провести товарищеский матч с Россией (1)
Бразилия хочет провести товарищеский матч с Россией (1)
Вчера 22:50
Давид Юрченко стал игроком "Тосно" (1)
Давид Юрченко стал игроком "Тосно" (1)
Вчера 22:25
Алексей Герасименко: сегодня просматривалась хорошая плотность, а мотивация зашкаливала (2)
Алексей Герасименко: сегодня просматривалась хорошая плотность, а мотивация зашкаливала (2)
Вчера 21:50
Олег Терехин: победа над Новой Зеландией была нужна в любом случае. Матчи с Португалией и Мексикой будут тяжелее (1)
Олег Терехин: победа над Новой Зеландией была нужна в любом случае. Матчи с Португалией и Мексикой будут тяжелее (1)
Вчера 21:34
Станислав Черчесов: в футболе после игры – это перед игрой. Перед игрой с Португалией (1)
Станислав Черчесов: в футболе после игры – это перед игрой. Перед игрой с Португалией (1)
Вчера 21:32
Алан Дзагоев забил гол-красавец на сборах ЦСКА (видео) (6)
Алан Дзагоев забил гол-красавец на сборах ЦСКА (видео) (6)
Вчера 20:53
Федор Смолов: нужно, чтобы люди влюбились в сборную по ходу этого Кубка конфедераций (14)
Федор Смолов: нужно, чтобы люди влюбились в сборную по ходу этого Кубка конфедераций (14)
Вчера 20:48
Россия - Новая Зеландия. Оценки игрокам нашей команды (15)
Россия - Новая Зеландия. Оценки игрокам нашей команды (15)
"Саутгемптон" не планирует приглашать Гиггза на пост наставника команды
"Саутгемптон" не рассматривает на пост главного тренера клуба кандидатуру Райана Гиггза, передает Daily Mail.
"Святые" находятся в поиске нового наставника команды после увольнения Клода Пюэля.
"Святые" находятся в поиске нового наставника команды после увольнения Клода Пюэля.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.