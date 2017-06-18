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"Саутгемптон" не планирует приглашать Гиггза на пост наставника команды

"Саутгемптон" не рассматривает на пост главного тренера клуба кандидатуру Райана Гиггза, передает Daily Mail.

"Святые" находятся в поиске нового наставника команды после увольнения Клода Пюэля.
Теги: Саутгемптон Гиггз
Сегодня, 11:09
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