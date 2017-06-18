"Саутгемптон" не планирует приглашать Гиггза на пост наставника команды

"Саутгемптон" не рассматривает на пост главного тренера клуба кандидатуру Райана Гиггза, передает Daily Mail."Святые" находятся в поиске нового наставника команды после увольнения Клода Пюэля.