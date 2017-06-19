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Пепе позвал Криштиану Роналду перейти в "ПСЖ"

Защитник "Реала" и сборной Португалии Пепе предложил форварду Криштиану Роналду перебрался во Францию.

"Они не встали на твою защиту. Предлагаю перейти в "ПСЖ" - сказал Пепе во время обсуждения в сборной Португалии ситуации Роналду в "Реале".

Напомним, 32-летний нападающий "сливочных" ранее заявил, что собирается покинуть Испанию из-за преследования налоговых органов. Что касается Пепе, то он близок к переходу в "ПСЖ" на правах свободного агента.
Теги: Роналду ПСЖ Пепе
Сегодня, 09:56
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