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Источник: Канунников стал игроком "Спартака"

Нападающий "Рубина" и сборной России Максим Канунников подписал соглашение со "Спартаком", сообщает "Чемпионат.сом".

Ранее сообщалось, что красно-белые ведут поиски нового футболиста в связи с травмой полузащитника Романа Зобнина, который после операции будет вынужден пропустить около шести месяцев, и Канунников входит в число трансферных целей московского клуба.

В составе "Рубина" с 2014 года Максим Канунников провёл в различных турнирах 91 матч и забил 19 голов.
Теги: Канунников Рубин Спартак Трансферы
Сегодня, 20:31
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№34 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vit
Цитата: utekay
Гуляй свинарня,
Трясись Европа...

а у щеглова....
развальцована жопа....

Кто этот загадочный персонаж, о котором ты бредишь постоянно? Папа твой или наоборот, сынок?
А может твой бой-френд?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№33 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 22:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mustang
ну и зачем?

Игрок сборной России, всего 25 лет.
Еще объяснять?
Регистрация: 11.06.2016
№32 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:51) #
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Цитата: vit
а у щеглова....
развальцована жопа....

smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№31 Написал: vit (Сегодня, 21:50) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Гуляй свинарня,
Трясись Европа...

а у щеглова....
развальцована жопа....


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№30 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:48) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Гуляй свинарня,
Трясись Европа...


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№29 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:48) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот посмотрите на эту ветку,на одну обычную ,Спартаковскую ветку.Отписалось кучка бомжей и ведь ни одного комментария по делу.Вроде и поговорить охота,найти какие-то общие темы,обсудить трансфер, а заходят пару гондонов с болот и поднимается вонь,а главное пропадает смысл темы.Если их там смоет все же,всех,навсегда,лично я буду ,счастлив.Надеюсь,что их вонючий река,поднимется метров на 10.


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№28 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:45) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ждём такого же рывка как у Зобнина. Или на выход


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№27 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:44) #
  • +2
  •  (2)

источник, русфутбол пропалил информацию на чемпионате... официально спиииздил источник клоуны
Регистрация: 19.06.2017
№26 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:31) #
  • -1
  •  (11)
online

Ну и чудно. Из парня будет толк. Тем более испытывает к городку такую личную неприязнь..... что..... вспомните Быстрова. И расплачьтесь, фурсообразные сарсании.
Регистрация: 3.03.2007
№25 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:28) #
  • +1
  •  (9)

единственная надежда что это Массимо настоял,а раз так значит будет забивать и голевые раздавать,но пока официально не подтвердят,рассуждать нечего
Регистрация: 13.05.2017
№24 Написал: петя365 (Сегодня, 21:27) #
  • -5
  •  (9)
online

Цитата: Marlboro
сли люди больные,какой смысл ,вооообще, с ними спорить?

Вот и не спорь со врачём - опять укол получишь и заскачешь, по палате, как ковбой Малборо ))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
№23 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:26) #
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  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees1

Самое главное что Спартаку подарили чемпионство на юбилей Симоняна,это одна из топовых отмазок болельщиков питерского середняка)

Ну если люди больные,какой смысл ,вооообще, с ними спорить?


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№22 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:24) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
в двух новостях конкурс по комментам. подниму на Каннуникова )))
Регистрация: 21.12.2010
№21 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:23) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
у Массимо заиграет.а нет,так бомжам продадут. smirk


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№20 Написал: vlees1 (Сегодня, 21:23) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ssakoll2,
Конечно,это зенит у нас мастера подписывать лимитный шлак за десятки миллионов евро)

Цитата: Marlboro
Цитата: robinzen
Цитата: Marlboro
Брали - Зобнина,Самедова,Адриано, бомжи ржали в нирване. Итог - Спартак,чемпион!

Итог?)) Не потому, что спартак был выдающимся, просто все видели, что Зенит и ЦСКА - сами провалили весну.... Поэтому эксперт вы, батенька - ну "никакой")))

Ты забыл сказать главное,что Спартаку ,подсуживали весь чемпионат и тащили за уши,а самое главное,что настоящими чемпионами - честными и законными, могут быть только - цска и зенит.

p.s Ты эксперт с Большой буквы, я слышал.

Самое главное что Спартаку подарили чемпионство на юбилей Симоняна,это одна из топовых отмазок болельщиков питерского середняка)
Регистрация: 13.05.2017
№19 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 21:19) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
Marlboro,
Контракт не подписан еще,слухи чемпионат.ком пускает ради кликов.

Про Спартак значит слухи, а по Зенита -истина? Да, флюгер? Ты же все ветки засрал.
Регистрация: 28.01.2016
№18 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:18) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Цитата: Marlboro
Брали - Зобнина,Самедова,Адриано, бомжи ржали в нирване. Итог - Спартак,чемпион!

Итог?)) Не потому, что спартак был выдающимся, просто все видели, что Зенит и ЦСКА - сами провалили весну.... Поэтому эксперт вы, батенька - ну "никакой")))

Ты забыл сказать главное,что Спартаку ,подсуживали весь чемпионат и тащили за уши,а самое главное,что настоящими чемпионами - честными и законными, могут быть только - цска и зенит.

p.s Ты эксперт с Большой буквы, я слышал.


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№17 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marlboro
Добро пожаловать,Макс! Удачи!

p.s. Брали - Зобнина,Самедова,Адриано, бомжи ржали в нирване. Итог - Спартак,чемпион!

И ещё по пятьдесят трансферов за год. Один Лера 250млн. на трансферы слил. Зато с долгами расплатился.
Регистрация: 28.01.2016
№16 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 21:13) #
  • -1
  •  (13)

Цитата: robinzen
Итог?)) Не потому, что спартак был выдающимся, просто все видели, что Зенит и ЦСКА - сами провалили весну...

итак все 10 Чемпионств в России и 12 в СССР,просто вы гавно и ищите оправдания своей никчемности
Регистрация: 13.05.2017
№15 Написал: MIG Piter (Сегодня, 21:12) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: VS1976
Уж лучше Смолова....

Куя ты сравнил joy


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№14 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:09) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Marlboro
Брали - Зобнина,Самедова,Адриано, бомжи ржали в нирване. Итог - Спартак,чемпион!

Итог?)) Не потому, что спартак был выдающимся, просто все видели, что Зенит и ЦСКА - сами провалили весну.... Поэтому эксперт вы, батенька - ну "никакой")))
Регистрация: 24.09.2013
№13 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 21:06) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Уж лучше Смолова....


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№12 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:58) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Непонятно так ли нужен он Спартаку, но для Бердыева это потеря. Хотя туркмен нового воспитает.
Регистрация: 29.10.2010
№11 Написал: vlees1 (Сегодня, 20:57) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Marlboro,
Контракт не подписан еще,слухи чемпионат.ком пускает ради кликов.
Регистрация: 13.05.2017
№10 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 20:51) #
  • +3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Добро пожаловать,Макс! Удачи!

p.s. Брали - Зобнина,Самедова,Адриано, бомжи ржали в нирване. Итог - Спартак,чемпион!


--------------------
МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№9 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 20:48) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees1
бомжара будет полы мыть на базе)

реально дебил
Регистрация: 31.05.2016
№8 Написал: soloz Россия (Сегодня, 20:47) #
  • -9
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
smile sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:45) #
  • -3
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Они нуждаются в футболистах с духом победителя, а не с духом купленного победителя.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: vlees1 (Сегодня, 20:44) #
  • -8
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
бомжара будет полы мыть на базе)
Регистрация: 13.05.2017
№5 Написал: vit (Сегодня, 20:43) #
  • -1
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ssakoll2
smile

встречай ерохина чушок......


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
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