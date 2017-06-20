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Источник: Канунников стал игроком "Спартака"
Нападающий "Рубина" и сборной России Максим Канунников подписал соглашение со "Спартаком", сообщает "Чемпионат.сом".
Ранее сообщалось, что красно-белые ведут поиски нового футболиста в связи с травмой полузащитника Романа Зобнина, который после операции будет вынужден пропустить около шести месяцев, и Канунников входит в число трансферных целей московского клуба.
В составе "Рубина" с 2014 года Максим Канунников провёл в различных турнирах 91 матч и забил 19 голов.
Ранее сообщалось, что красно-белые ведут поиски нового футболиста в связи с травмой полузащитника Романа Зобнина, который после операции будет вынужден пропустить около шести месяцев, и Канунников входит в число трансферных целей московского клуба.
В составе "Рубина" с 2014 года Максим Канунников провёл в различных турнирах 91 матч и забил 19 голов.
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