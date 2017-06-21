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Главный тренер сборной Камеруна недоволен организацией перемещения его команды на КК-2017 (13)
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Главный тренер сборной Камеруна недоволен организацией перемещения его команды на КК-2017
Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос считает, что организаторам Кубка конфедераций стоит внимательно рассмотреть вопрос перемещения команд на турнире. На предматчевую конференцию его команда опоздала на полчаса.
"Это не наша вина, я уже два раза очень сильно поволновался из-за этого. С нами это происходит уже второй раз: из-за пробок мы опоздали на час на тренировку в Москве.
Также попали в пробку в Петербурге. Организаторам стоит более внимательно рассмотреть вопрос перемещения и устранить эти проблемы к чемпионату мира.
Я много нервничал. Вы приезжаете с опозданием в гостиницу, начинаете ужин в 10 вечера - это неприятно. Нужно рассмотреть этот вопрос, особенно в следующем году", - цитирует Брооса "Р-Спорт".
"Это не наша вина, я уже два раза очень сильно поволновался из-за этого. С нами это происходит уже второй раз: из-за пробок мы опоздали на час на тренировку в Москве.
Также попали в пробку в Петербурге. Организаторам стоит более внимательно рассмотреть вопрос перемещения и устранить эти проблемы к чемпионату мира.
Я много нервничал. Вы приезжаете с опозданием в гостиницу, начинаете ужин в 10 вечера - это неприятно. Нужно рассмотреть этот вопрос, особенно в следующем году", - цитирует Брооса "Р-Спорт".
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