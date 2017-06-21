Опрос:

Новости партнеров

Главный тренер сборной Камеруна недоволен организацией перемещения его команды на КК-2017

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос считает, что организаторам Кубка конфедераций стоит внимательно рассмотреть вопрос перемещения команд на турнире. На предматчевую конференцию его команда опоздала на полчаса.

"Это не наша вина, я уже два раза очень сильно поволновался из-за этого. С нами это происходит уже второй раз: из-за пробок мы опоздали на час на тренировку в Москве.

Также попали в пробку в Петербурге. Организаторам стоит более внимательно рассмотреть вопрос перемещения и устранить эти проблемы к чемпионату мира.

Я много нервничал. Вы приезжаете с опозданием в гостиницу, начинаете ужин в 10 вечера - это неприятно. Нужно рассмотреть этот вопрос, особенно в следующем году", - цитирует Брооса "Р-Спорт".
Теги: Сборная Камеруна
Сегодня, 13:40
Напечатать
13
(4)
№13 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 15:43) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FCSKA
походу сделают как на Олимпиаде 80


А что на той Олимпиаде такого сделали? Бомжей выкинули на 101 км, пепси стали продавать наравне с квасом и газировкой, ментов одели в белоснежные рубашки, чисто и нарядно? Что еще?
Я студентом был тогда, на месяц раньше сессию сдали и иногородних по домам отправили.
Насчет пробок, так тогда их вообще не было, так как количество частных авто на душу населения было крайне мизерным. Возле нашей типичной четырехподъездной девятиэтажки стояло 2-3 машины и то старухи ворчали, дорогу загораживают. Ныне найти парковку крайне сложно, все знают.
И что делать сейчас? Выделенки и сопровождение ГИБДД, в лучшем случае. Перекрытие некоторых направлений, типа как с правительственным кортежем или министерскими тройками.
Кстати, что касается стадионов Спартака, Лужников и Крестовского, то можно активно использовать водный транспорт. За другие города не интересовался, может нет рек в принципе, или стадик от реки далеко. На водном танспорте пока пробок сильно не наблюдается.


--------------------
«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№12 Написал: Ramzes Hamburg (Сегодня, 15:29) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
Какое нах метро ?? Вы о чем ??
Тренер Камеруна все правильно говорит. Озвучивает проблему, вот пусть организаторы и напрягут мозги, чтобы решить ее. Раз Россия взялась проводить чемпионат мира, то все должно быть нормально организовано! Всякие там комитеты должны (должны были) все нюансы давно продумать, в том числе логистику.


--------------------
Spartak Moscow, Roma, Lyon, Werder, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006
№11 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 14:48) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
раздайся грязь... говно плывёт..........
Регистрация: 21.10.2013
№10 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 14:45) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот хотя бы на официальных турнирах Питер мог бы свой лозунг "В цветах Питера чёрного нет!" не применять бы.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№9 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:23) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Езжайте на метро, ничего с вами не будет. Москве к неграм не привыкать.
Регистрация: 19.03.2010
№8 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:22) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Ростов»
Если пробьются на ЧМ-2018 нужно команде пойти на встречу и направить сборную Камеруна в Саранск. Там пробок нет.
Регистрация: 16.05.2017
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:59) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Фигня, ужин в 10 вечера это ранний ужин.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:54) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: MADI
Метро есть. Привыкли по лианам перемещаться.

вот и я о чем.опаздываете - уж на тройку найдете денег
Спартак, вон, ездил на лч


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: MADI Россия (Сегодня, 13:51) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Метро есть. Привыкли по лианам перемещаться.


--------------------
Лишь в одну команду я верю - ЦСКА!!!
Регистрация: 8.12.2009
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:51) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: FCSKA
походу сделают как на Олимпиаде 80

101км?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 13:50) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
походу сделают как на Олимпиаде 80
Регистрация: 20.10.2012
№2 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 13:47) #
  • 0
  •  (12)
online

сами слаще морковки ничего не видели,а учат как и что организовывать,босяки африканские


--------------------
Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:43) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
перекрыть улицы и оставить только транспорт участников турнира? так катайтесь на метро
в Москве официально вроде 12 с чем то миллионов жителей
а с приезжими - все 20, наверное
это вам не африка, где кто-то еще с копьями носится


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.