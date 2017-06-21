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Команда Симана Саброзы обыграла команду Дмитрия Булыкина в настольный футбол
Команда известного португальского футболиста, вице-чемпиона Европы 2004 года Симана Саброзы обыграла команду экс-игрока сборной России Дмитрия Булыкина в матче в настольный футбол, передает "Р-Спорт".
Саброза и Булыкин посетили в среду волонтерский центр на стадионе "Спартак", где в 18.00 мск пройдет матч 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций 2017 года между сборными России и Португалии. Встреча между Саброзой и Булыкиным, которым помогали волонтеры, завершилась со счетом 4:1.
Саброза и Булыкин посетили в среду волонтерский центр на стадионе "Спартак", где в 18.00 мск пройдет матч 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций 2017 года между сборными России и Португалии. Встреча между Саброзой и Булыкиным, которым помогали волонтеры, завершилась со счетом 4:1.
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