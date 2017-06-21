Опрос:

Новости партнеров

Команда Симана Саброзы обыграла команду Дмитрия Булыкина в настольный футбол

Команда известного португальского футболиста, вице-чемпиона Европы 2004 года Симана Саброзы обыграла команду экс-игрока сборной России Дмитрия Булыкина в матче в настольный футбол, передает "Р-Спорт".

Саброза и Булыкин посетили в среду волонтерский центр на стадионе "Спартак", где в 18.00 мск пройдет матч 2-го тура группового этапа Кубка конфедераций 2017 года между сборными России и Португалии. Встреча между Саброзой и Булыкиным, которым помогали волонтеры, завершилась со счетом 4:1.
Сегодня, 13:58
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:23) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
господи. новостник ты совсем даун? он Симао а не симану


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.