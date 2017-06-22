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Ильсур Метшин: Роналду сказал, что мечтает сыграть в Казани на Чемпионате мира

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что мечтает сыграть в Казани во время чемпионата мира 2018 года, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

"Президент португальской федерации футбола и Роналду сказали, что были счастливы в Казани, на базе "Рубина". Им понравилось поле. Они мечтают попасть на чемпионат мира-2018 и сыграть в Казани.

Если говорить о ФИФА, то президент организации (Джанни) Инфантино дал высокую оценку работам, которые были проведены в Казани. Он поблагодарил нас за это. Все выполняется, все работает в штатном режиме", - цитирует Метшина "Р-Спорт".
Теги: Роналду Сборная Португалии
Сегодня, 12:57
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№1 Написал: pisto (Сегодня, 14:14) #
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с детства
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