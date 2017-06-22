В Питере - очки делить. Камерун с Австралией сильнейшего не выявили

Кубок Конфедераций



Группа "В", 2 тур



Камерун 1-1 Австралия

Аутсайдерам группы В в очной встречи необходимо было во что бы то ни стало брать три очка, но они вынуждены были подписать мировое соглашение.рассказывает о схватке на Крестовском острове.Сборные Камеруна и Австралии стартовали с поражений, однако у них в сердцах наверняка застряли большущие занозы, не дававшие покоя и заставлявшие вспоминать о том, что все могло сложиться совсем иначе.Африканцы в первом тайме выглядели намного слабее команды Чили, но после перерыва перехватили инициативу и уж на ничью точно могли рассчитывать. Австралийцы также некоторое время казались мальчиками для битья даже на фоне второго состава чемпионов мира, однако сумели навязать немцам серьезную борьбу и держали тех в напряжении вплоть до самых последних секунд встречи.Впрочем, ноль очков – это ноль очков, и никакие положительные моменты в игре подопечных Уго Брооса и Ангелоса Постекоглу на эту цифру повлиять не могли. А потому в Санкт-Петербург аутсайдеры группы В прибыли исключительно за победой.Любопытно, что оба наставника, несмотря на неудачный исход в предыдущих встречах, не произвели практически никаких перемен в стартовых составах.Вернее, такая формулировка касалась Постекоглу, который усадил на скамейку оборонца Бехича, выпустив вместо него другого защитника Герсбаха, а также разменял хавбека Луонго на форварда Круза, который против Германии вышел после "антракта" и хорошо вписался в игру (таким образом, формально в основе австралийской команды присутствовали три нападающих, хотя было очевидно, что, как минимум, двое из них будут исполнять роль атакующих полузащитников). Броос же вообще выставил первую одиннадцатку, идентичную той, что начинала матч с чилийцами.И о чем это говорило? О том, что главные тренеры были настолько довольны действиями своих подопечных во время старта на Кубке конфедераций? О консерватизме бельгийского и австралийского специалистов? Или же о том, что обоим приходится иметь дело с весьма короткой и не особо качественной скамейкой запасных? Мне почему-то кажется, что ближе всего к истине последний вариант.Начало матча выдалось многообещающим. Уже на 3-й минуте Круз, приняв мяч на линии штрафной, убрал со своего пути оппонента, но пробил прямо в руки Ондоа. Буквально тут же Юричу не хватило пары шагов, чтобы дотянуться до острого навеса с правого фланга."Неукротимые львы" с ответом тянуть не стали. Сначала Бассогог, войдя справа в штрафную площадку соперника, обыграл австралийского защитника, однако вместо передачи решил пальнуть в ближний угол и потряс сетку, но всего лишь с внешней стороны. Через пару оборотов секундной стрелки мяч после розыгрыша штрафного отскочил к Абубакару, который мощно выстрелил метров с 15-ти – мимо.Однако резвости обеих команд хватило очень ненадолго. Игра быстро переместилась в центр поля, где аутсайдеры квартета В принялись не столько показывать футбол, сколько бодаться и демонстрировать технический брак.При этом и подопечные Брооса, и подшефные Постекоглу (прежде всего, это касается первых) заработали несколько весьма перспективных штрафных, однако распорядились ими бездарно.А так вплоть до финиша первого тайма упоминания стоили разве что удар Леки над перекладиной после прострела Герсбаха, да эпизод, в коем Ондоа ошибся на выходе, но "соккеруз" не сумели этим воспользоваться.В голове уже складывались фразы типа "в Питере – скучать", когда сборная Камеруна неожиданно взорвалась. Триумфаторы Кубка африканский наций прибавили, зажали австралийцев практически в их штрафной площадке, обложили ее угловыми. Мог забивать Макунджо, который обыгрался с Абубакаром (Венсан вернул мяч партнеру элегантным пасом пяткой), но пробил прямо в руки Райану. Прорывавшегося Бассогога откровенно сбивали, а он не стал падать и в итоге заработал лишь корнер.И когда уже пошла единственная добавленная к тайму минута, редуты представителей азиатской конфедерации пали. Нгаду-Нгаджуй со своей половины поля забросил мяч к штрафной площадке Австралии, Абубакар не сумел до него дотянуться, и это явно пошло на пользу "неукротимым львам", ибо мяч достался Ангиссе, тот заметил, что Райан зачем-то выбежал с линии ворот, и мягко перекинул голкипера "соккеруз".Ошибка Райана на лицо: рядом с Ангиссой находился Дегенек, и пробить из той позиции было очень сложно. Стой вратарь на месте – шансов отличиться у полузащитника "Марселя" было бы немного.Стоило Милораду Мажичу дать сигнал к началу второй половины игры, как "соккеруз" едва не восстановили статус-кво. Леки около правой бровки ушел от подката нашего доброго знакомца Алдольфа Тейку, вдоль лицевой сместился ближе к центру и прострелил на Круза. Тот был без опеки, потому имел возможность принять мяч и обработать его, но все равно из убойной позиции ударил над воротами. Чуть позже еще один острый прострел Леки привел к суматохе во вратарской Ондоа, однако камерунцы сумели вынести мяч.Вообще, первые пятнадцать минут второго тайма прошли при достаточно явном преимуществе подопечных Постекоглу. А "неукротимые львы" сидели-сидели около своих ворот, а потом как разжались пружиной – и должна были удваивать свой материальный перевес! Мабуку бросили в прорыв по правому флангу, он успел оценить обстановку и катнул мяч в центр штрафной на совершенно свободного Абубакара. Венсан обязан был забивать сам, но в касание пробил мимо дальней штанги, а туда как раз прибежал Ангисса, который вместо того, чтобы сделать дубль, пропустил мяч… между ног!И буквально тут же последовало наказание. Герсбах вошел в штрафную площадку по ее левому краю и уже убегал к лицевой, но у все того же Мабуки не выдержали нервы: он зачем-то прыгнул в подкат и снес австралийца. Мажич показал жестом, что ждет отклика от видеоассистента, однако совещание продлилось совсем недолго, ибо фол был очевиден. К "точке" подошел Миллигэн и мощным ударом вогнал мяч под левую штангу безо всяких шансов для Ондоа.После того, как цифры на табло стали равными, австралийская команда еще некоторое время по инерции атаковала, а затем территориальный перевес отошел к ее сопернику. В победе нуждались обе сборные, однако возникало ощущение, будто Камеруну она нужна больше. Наставник "соккеруз" бросил в бой даже 37-летнего Тима Кэхилла, но легенда сборной Австралии нынче уже не в той форме, чтобы кардинально менять ход игры.Подопечные Брооса вполне могли вырвать желанную викторию, вот только в этот день у Абубакара не ладилось с завершением, хоть плач. Дважды он открывался под отменные передачи партнеров с правого края, однако сначала, пробивая в упор, неудачно подставил ногу и отправил мяч над воротами, а затем головой из прекрасной позиции ударил над перекладиной."Соккеруз" были гораздо дальше от трех очков, но едва не получили их в подарок от Ондоа. Камерунский вратарь убежал аж к самой правой бровке, хладнокровно обыграл там австралийца, а потом выбил мяч прямо в ноги футболисту соперника. К счастью для Фабриса, его партнеры не позволили ударить по опустевшей "рамке" и спасли своего голкипера от сомнительной славы Уго Льориса.Наверное, ничья – самый справедливый итог этого, скажем прямо, не особо увлекательного матча. Она вряд ли порадовала кого-то из его участников, зато наверняка пришлась по душе немцам и чилийцам.Ангисса, 45+1 - Миллигэн, 60, с пенальти.Ондоа, Мабука, Ангисса, Тейку, Нгаду-Нгаджуй, Муканджо (Экамби, 77), Абубакар, Бассогог, Сиани, Джум, Фай.Райан, Дегенек, Герсбах, Миллигэн, Леки, Райт, Юрич (Кэхилл, 70), Круз (Троизи, 66), Муй, Сэйнсбари, Рогич (Ирвайн, 79).Сиани, 87, Мабука, 90+1 - Райт, 81.