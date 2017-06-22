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По стопам Слуцкого. Почему Россия проиграла Португалии
Эмоции после игры с чемпионами Европы схлынули, экспертиза на «Матч ТВ» с Гариком Харламовым и Демисом Карибидисом завершилась, разговоры о том, стыдно или не стыдно за сборную – затихли. А значит, самое время проанализировать игру нашей команды, что и делает Rusfootball.info.
После на удивление бодрого старта на Кубке конфедераций, где на фоне новозеландцев сборная России смотрелась очень солидно и мощно, матч с Португалией должен был стать наиболее точным индикатором текущего уровня команды Станислава Черчесова. К сожалению, результат полуторачасовых измерений оказался слишком далёк от желаемого, и от недавнего всплеска болельщицкого оптимизма не осталось и следа.
Ноль ударов в створ, ноль голевых моментов с игры и тщетные попытки Васина и компании нейтрализовать Роналду, который забил уже на 8 минуте и лишь по доброте душевной не оформил хет-трик к 63-й – при таких раскладах минимальное поражение от действующих чемпионов Европы можно считать вполне неплохим исходом матча, где сборная России подавала признаки жизни лишь эпизодически.
Несмотря на заверения Черчесова, что никакого мандража в первом тайме у его подопечных и близко не было, хочется верить, что он всё-таки был, потому как это наименее обидное объяснение такого чудовищного и почти поголовного брака в простейших ситуациях.
Судя по всему, у самого Станислава Саламовича перед матчем было тоже что-то наподобие мандража, под воздействием которого он принял несколько крайне нелогичных кадровых решений. Изначально выстраивая план игры «вторым номером», он решил обойтись без тех, кто к этой модели максимально адаптирован.
И если приберечь получившего микротравму Ерохина, возможно, и стоило, то отсутствие в старте самого продуктивного контратакующего игрока лиги этого сезона Полоза (кстати, отлично смотревшегося с новозеландцами) выглядело ничуть не менее странным, чем появление в Шишкина. При этом ростовчане дружно вышли на замены после перерыва, когда свободных зон на половине поля гостей стало куда меньше и возможностей для контратак, соответственно, тоже.
Где логика, Станислав Саламович?
***
Сюрприз в виде опорника-Шишкина вышел тоже явно не подготовленным, хотя гостям наверняка понравился. Учитывая, что после переезда в Краснодар Роман рассматривался Шалимовым на эту позицию как альтернатива Каборе и Газинскому, но, в конечном счёте, проиграл конкуренцию обоим, против Португалии чудес от него ждал, видимо, только Черчесов.
Чудес и не случилось – в первом тайме центр поля хозяева проиграли вдрызг, и с мячом на чужую половину поля выходили раза три-четыре. Вместе с тем претензий лично к Шишкину нет ни малейших – человек сыграл на своём истинном уровне, а прыгать выше головы дано не каждому, увы.
Гораздо печальнее, что многие номинальные лидеры сборной (Глушаков, Смолов, Самедов) отыграли ниже своих возможностей. Только после перерыва сборная России показала хотя бы какое-то подобие комбинационной игры, хотя «дефицит мозгов» на фоне Португалии проявился в полной мере. Отчасти ликвидировать его мог бы тот же Миранчук, но к отлично смотревшемуся по весне плеймейкеру «Локо» доверия у Черчесова не больше, чем к его одноклубнику Тарасову.
Жирнющий плюс (опять же, за второй тайм) можно поставить только Головину. Спустившись на место Шишкина в опорную зону, он подбирал и перехватывал всё, что пролетало от него поблизости, обеспечивая команде дополнительные возможности для проведения наступательных операций и снижая контратакующий потенциал соперника.
***
В оборонительном плане матч с Португалией вышел не менее показательным. Гости не имели какого-то запредельного преимущества по креативной дельте (1-5 по созданным голевым моментам в их пользу), но наши слабые места прощупали быстро и вполне успешно ими пользовались.
4 из 5 голевых угроз воротам Акинфеева стали прямым следствием проигранных центральными защитниками воздушных дуэлей, и это целиком укладывается в сложившийся на протяжении последних матчей негативный тренд. В 11 матчах при Черчесове игроки сборной России совершили 13 ключевых ошибок при ведении верховой борьбы, и 4 из них стали фатальными (держим в уме еще и эпизод с чистым голом Видаля в противоборстве с Шишкиным, который не был засчитан).
Любопытно, что почти в половине случаев эти ошибки совершал Фёдор Кудряшов (6 из 13), причем пять из них пришлись на четыре последних матча (вполне допускаю, что это определённым образом связано с его травмой носа). В обеих встречах на Кубке конфедераций аналогичные промахи совершал и Джикия, и только Васин на втором этаже смотрится в целом надёжно.
Очевидно, что при такой уязвимости команды к атакам с воздуха для снижения рисков необходимо гораздо плотнее действовать на флангах, накрывая подачи в штрафную или, уж по крайней мере, создавая помехи атакующим. Но португальцы, равно как и чилийцы в недавнем «товарняке», регулярно направляли мячи в штрафную адресно и с нулевым уровнем сопротивления.
***
Возвращаясь к фигуре главного тренера с его оригинальными кадровыми и тактическими ходами, складывается стойкое ощущение, что за этими многочисленными экспромтами стоит элементарное чувство неуверенности в себе.
Черчесов будто бы хочет изобрести что-то настолько исключительное, до чего раньше никто, кроме него, почему-то не догадался. Он хочет показать свой уникальный тренерский почерк и «своё тренерское я», наделяя игроков непривычными функциями и пробуя неочевидные сочетания. Он пытается доказать, что не верблюд и не физрук, но самоутверждается пока только за счет журналистов.
Находясь с непростой в кадровом отношении ситуации, он усложняет её ещё больше, придумывая на ровном месте никому не нужные велосипеды.
Всё это не так давно мы уже видели, и печальный финал той истории помним отлично.
Увы, Станислав Саламович как никогда близок к тому, чтобы повторить судьбу Леонида Викторовича…
Алексей Беляков, Rusfootball.info
После на удивление бодрого старта на Кубке конфедераций, где на фоне новозеландцев сборная России смотрелась очень солидно и мощно, матч с Португалией должен был стать наиболее точным индикатором текущего уровня команды Станислава Черчесова. К сожалению, результат полуторачасовых измерений оказался слишком далёк от желаемого, и от недавнего всплеска болельщицкого оптимизма не осталось и следа.
Ноль ударов в створ, ноль голевых моментов с игры и тщетные попытки Васина и компании нейтрализовать Роналду, который забил уже на 8 минуте и лишь по доброте душевной не оформил хет-трик к 63-й – при таких раскладах минимальное поражение от действующих чемпионов Европы можно считать вполне неплохим исходом матча, где сборная России подавала признаки жизни лишь эпизодически.
Несмотря на заверения Черчесова, что никакого мандража в первом тайме у его подопечных и близко не было, хочется верить, что он всё-таки был, потому как это наименее обидное объяснение такого чудовищного и почти поголовного брака в простейших ситуациях.
Судя по всему, у самого Станислава Саламовича перед матчем было тоже что-то наподобие мандража, под воздействием которого он принял несколько крайне нелогичных кадровых решений. Изначально выстраивая план игры «вторым номером», он решил обойтись без тех, кто к этой модели максимально адаптирован.
И если приберечь получившего микротравму Ерохина, возможно, и стоило, то отсутствие в старте самого продуктивного контратакующего игрока лиги этого сезона Полоза (кстати, отлично смотревшегося с новозеландцами) выглядело ничуть не менее странным, чем появление в Шишкина. При этом ростовчане дружно вышли на замены после перерыва, когда свободных зон на половине поля гостей стало куда меньше и возможностей для контратак, соответственно, тоже.
Где логика, Станислав Саламович?
***
Сюрприз в виде опорника-Шишкина вышел тоже явно не подготовленным, хотя гостям наверняка понравился. Учитывая, что после переезда в Краснодар Роман рассматривался Шалимовым на эту позицию как альтернатива Каборе и Газинскому, но, в конечном счёте, проиграл конкуренцию обоим, против Португалии чудес от него ждал, видимо, только Черчесов.
Чудес и не случилось – в первом тайме центр поля хозяева проиграли вдрызг, и с мячом на чужую половину поля выходили раза три-четыре. Вместе с тем претензий лично к Шишкину нет ни малейших – человек сыграл на своём истинном уровне, а прыгать выше головы дано не каждому, увы.
Гораздо печальнее, что многие номинальные лидеры сборной (Глушаков, Смолов, Самедов) отыграли ниже своих возможностей. Только после перерыва сборная России показала хотя бы какое-то подобие комбинационной игры, хотя «дефицит мозгов» на фоне Португалии проявился в полной мере. Отчасти ликвидировать его мог бы тот же Миранчук, но к отлично смотревшемуся по весне плеймейкеру «Локо» доверия у Черчесова не больше, чем к его одноклубнику Тарасову.
Жирнющий плюс (опять же, за второй тайм) можно поставить только Головину. Спустившись на место Шишкина в опорную зону, он подбирал и перехватывал всё, что пролетало от него поблизости, обеспечивая команде дополнительные возможности для проведения наступательных операций и снижая контратакующий потенциал соперника.
***
В оборонительном плане матч с Португалией вышел не менее показательным. Гости не имели какого-то запредельного преимущества по креативной дельте (1-5 по созданным голевым моментам в их пользу), но наши слабые места прощупали быстро и вполне успешно ими пользовались.
4 из 5 голевых угроз воротам Акинфеева стали прямым следствием проигранных центральными защитниками воздушных дуэлей, и это целиком укладывается в сложившийся на протяжении последних матчей негативный тренд. В 11 матчах при Черчесове игроки сборной России совершили 13 ключевых ошибок при ведении верховой борьбы, и 4 из них стали фатальными (держим в уме еще и эпизод с чистым голом Видаля в противоборстве с Шишкиным, который не был засчитан).
Любопытно, что почти в половине случаев эти ошибки совершал Фёдор Кудряшов (6 из 13), причем пять из них пришлись на четыре последних матча (вполне допускаю, что это определённым образом связано с его травмой носа). В обеих встречах на Кубке конфедераций аналогичные промахи совершал и Джикия, и только Васин на втором этаже смотрится в целом надёжно.
Очевидно, что при такой уязвимости команды к атакам с воздуха для снижения рисков необходимо гораздо плотнее действовать на флангах, накрывая подачи в штрафную или, уж по крайней мере, создавая помехи атакующим. Но португальцы, равно как и чилийцы в недавнем «товарняке», регулярно направляли мячи в штрафную адресно и с нулевым уровнем сопротивления.
***
Возвращаясь к фигуре главного тренера с его оригинальными кадровыми и тактическими ходами, складывается стойкое ощущение, что за этими многочисленными экспромтами стоит элементарное чувство неуверенности в себе.
Черчесов будто бы хочет изобрести что-то настолько исключительное, до чего раньше никто, кроме него, почему-то не догадался. Он хочет показать свой уникальный тренерский почерк и «своё тренерское я», наделяя игроков непривычными функциями и пробуя неочевидные сочетания. Он пытается доказать, что не верблюд и не физрук, но самоутверждается пока только за счет журналистов.
Находясь с непростой в кадровом отношении ситуации, он усложняет её ещё больше, придумывая на ровном месте никому не нужные велосипеды.
Всё это не так давно мы уже видели, и печальный финал той истории помним отлично.
Увы, Станислав Саламович как никогда близок к тому, чтобы повторить судьбу Леонида Викторовича…
Алексей Беляков, Rusfootball.info
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