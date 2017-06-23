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Геннадий Орлов: у Смолова низкий уровень, ни одна команда не приглашает его в Европу

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался относительно поражения сборной России от Португалии на Кубке конфедераций.

"Португалии мы проиграли еще до игры. Мы играем дома, в России. Это фактор собственного поля. Это когда у тебя за спиной рев трибун, когда у тебя свой климат, воздух, которым ты дышишь, все родное, родственники, близкие... Ты должен себя проявить.

И вот на первых же минутах мы увидели некую трусливую... ну не тактику (смеется). Спортом, если нет психологии победителя, не надо заниматься. У меня впечатление, что у ряда игроков сборной России нет выработанной психологии победителя.

Возможно, у нас не хватает опыта. Все сейчас говорят о Федоре Смолове. Но его ни одна команда не приглашает в Европу. Потому что низкий уровень, и вчера это стало видно.

Футбол – командная игра, а у нас нет ни одной связки. Мы как лоскутное одеяло. Смолов из "Краснодара", Полоз из "Ростова", Самедов – из "Спартака". Как им найти взаимодействие?" – цитирует Орлова "Sports.ru" со ссылкой на радио "Эхо Москвы".
Теги: Орлов Сборная России
Сегодня, 13:58
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17
(5)
№17 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:27) #
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online

А а других сборных связки из одной команды?
Регистрация: 27.07.2016
№16 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 15:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не стреляйте в Федю, он играет как умеет....
Регистрация: 24.04.2009
№15 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:16) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
у нас и у комментаторов низкий уровень мастерства, но ничего, приходится слушать вас
так же и с футболистами. что имеем - то имеем


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№14 Написал: Егор Которов (Сегодня, 15:06) #
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Регистрация: 23.06.2017
№13 Написал: Antip7 (Сегодня, 14:42) #
  • +3
  •  (7)

Хмм.. молчал бы уже.. хорошего защитника для сборной загубили на лавке (Новосельцева), а кривоногого Кокорина впариваете. Смолов не тот, Полоз не такой.. на Евро 16 мы уже насмотрелись и на Шатова с Кокориным, и на деревянного Дзюбу. А эта картинка с расположением правого от Акинфея края обороны в игре в Уэльсом, когда там ветер гулял в поле, уже стала "мэмом".. вот где был настоящий позор, такого дна достигали только при 7-1 от португальцев. И давайте посмотрим костяк той сборной: Кокорин, Смольников, Шатов, Дзюба. Как говорится, поздно махать кулаками..
Регистрация: 29.08.2016
№12 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:40) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
орлов совсем плох стал


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№11 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 14:39) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Todd
Кокорин сильнее Полоза

Это правда по всей видимости...Кокошка больше шампусика может выжрать.
Все сейчас говорят о Федоре Смолове. Но его ни одна команда не приглашает в Европу

:)))Зато об бздюбе, кокошке и лодыркине все мечтают. Реал и Барселона скоро сойдутся в схватке за этих мегафутболистов :)))
Регистрация: 8.02.2011
№10 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 14:32) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Что-то Гену совсем припекло, вроде бы в Питере ливни и жары нет.
Регистрация: 10.09.2012
№9 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 14:31) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Ювентус»
Зато Кокорин бомбардир от Бога,к нему из Европы очередь стоит)
Регистрация: 1.06.2017
№8 Написал: Дмитрий Греков (Сегодня, 14:27) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
у Генки маразм, он все время путает Смолова с Дзюбой
Регистрация: 26.09.2015
№7 Написал: Todd (Сегодня, 14:22) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Сначала Кокорин сильнее Полоза. Теперь намек что Смолов 0. Кажется Орлов не те таблетки сегодня кушал.


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Питерский газовик. отнимем газ, у вас.
Регистрация: 26.02.2016
№6 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 14:16) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
капитана Зенита резко затошнило..
чтоже про небо подумают за бугром sunglasses


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 14:16) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Футбол – командная игра, а у нас нет ни одной связки. Мы как лоскутное одеяло. Смолов из "Краснодара", Полоз из "Ростова", Самедов – из "Спартака". Как им найти взаимодействие?"

Для профессиональных футболистов должно быть похер - с кем играть в одной команде. Связки нужны, когда футболисты поля не видят. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: N-52 (Сегодня, 14:09) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Согласен. Нужна другая среда и будут другие люди. Хотя по Смолову и некоторым другим : внутренняя работа в нужном направлении все же идет...
Регистрация: 13.08.2012
№3 Написал: Долго (Сегодня, 14:08) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А что скажешь про Бздюбу с Топореным, которые и забивают меньше Смолова вдвоем, и еще и в сборную не попали? Какая команда - такой и комментатор. Сплошное гнилье


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– Как, как ты сказал? Болото? Грязное?! Здесь мой дом!!
Из кинофильма «Звездные войны»
Регистрация: 21.06.2017
№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 14:05) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Кубань»
О да, а вот у Кокорина уровень просто высочайший.
Смолов, пусть и в ЧР, но на поле доказывает свой уровень (тому подтверждение количество забитых им голов). А Коко?


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 14:05) #
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
А кого же приглашают,Геннадий Сергеевич, Дзюбу, Кокорина, Шатова , про которых вы писали сегодня, расхваливая взахлеб, принижая достоинства выступающих в нынешней сборной.
Регистрация: 20.03.2014
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