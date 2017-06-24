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Максим Бузникин: у меня такое ощущение, что сегодня будет ничья
Экс-форвард сборной России Максим Бузникин высказался относительно предстоящего матча Кубка конфедераций с Мексикой.
"Сложно сказать, как нам добиться успеха в атаке. Потому что мы играем в три центральных защитника, а по сути - в пять. А мексиканцы сейчас не намного слабее португальцев, и будет тяжело. Тем более что соперник хорошо держит темп и имеет хороших исполнителей. И насколько я знаю, большинство ведущих игроков отдыхали в матче с новозеландцами.
Нам надо выдержать высокий темп. А в обороне мексиканцев не все выстроено так грамотно, как у португальцев. Поэтому у нас будут шансы, надо ими воспользоваться. А как будет играть наша сборная, об этом, думаю, лучше расскажет главный тренер Станислав Черчесов.
Я отмечу Головина. Это единственный игрок команды, который, по моему мнению, держит темп. И более-менее по всем параметрам соответствует требованиям современного футбола. И, конечно, надо выделить вратаря Игоря Акинфеева.
Я не тренер и не могу давать советы - можно выйти и с одним форвардом в стартовом составе, и с тремя, и с двумя: вопрос заключается в том, как играть и выполнять задачи и насколько это будет эффективно.
У меня такое ощущение, что будет ничья. Это нашей команде по силам. Но хотелось бы, чтобы наши ребята победили и вышли из группы. Но игра будет очень тяжелой - сборная Мексики является очень хорошим соперником", - приводит слова Бузникина "Р-Спорт".
"Сложно сказать, как нам добиться успеха в атаке. Потому что мы играем в три центральных защитника, а по сути - в пять. А мексиканцы сейчас не намного слабее португальцев, и будет тяжело. Тем более что соперник хорошо держит темп и имеет хороших исполнителей. И насколько я знаю, большинство ведущих игроков отдыхали в матче с новозеландцами.
Нам надо выдержать высокий темп. А в обороне мексиканцев не все выстроено так грамотно, как у португальцев. Поэтому у нас будут шансы, надо ими воспользоваться. А как будет играть наша сборная, об этом, думаю, лучше расскажет главный тренер Станислав Черчесов.
Я отмечу Головина. Это единственный игрок команды, который, по моему мнению, держит темп. И более-менее по всем параметрам соответствует требованиям современного футбола. И, конечно, надо выделить вратаря Игоря Акинфеева.
Я не тренер и не могу давать советы - можно выйти и с одним форвардом в стартовом составе, и с тремя, и с двумя: вопрос заключается в том, как играть и выполнять задачи и насколько это будет эффективно.
У меня такое ощущение, что будет ничья. Это нашей команде по силам. Но хотелось бы, чтобы наши ребята победили и вышли из группы. Но игра будет очень тяжелой - сборная Мексики является очень хорошим соперником", - приводит слова Бузникина "Р-Спорт".
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