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Дмитрий Хохлов: до игры с Мексикой не видел прогресса, сейчас появилась надежда

Бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину поделился своим мнением относительно прогресса команды Станислава Черчесова в матче с Мексикой.

– Мне игра понравилась по сравнению с Португалией. Играли смело, не жались, создавали моменты. Не стыдно.

– Но на ЧМ буду смотреть по результату…

– После первых игр говорили о прогрессе, я его не видел. Если бы каждая игра была такой же, то можно было бы говорить о прогрессе. Сейчас появилась какая-то надежда.

Жирков был удалён, Акинфеев помог получить гол – такая вот неудачная игра старшего поколения…

– До удаления Жирков был одним из лучших. Ну а Акинфеев да, ошибся. Может, нервное напряжение сказывается, хотя игроки опытные, должны справляться с этим.

– Вы говорите, что появилась надежда. Что позитивного Вы отметили?

– Мы изначально вышли не отбиваться, а играть в футбол.

– Мы смотрелись неплохо во многих матчах, но почему не приходит результат?

– Все игры разные. По сегодняшней – были хорошие моменты, которые надо было завершать. У Смолова, Смольникова… На Жиркове пенальти был. Ну а в обороне Акинфеев ошибся.

– Что скажете по обороне, есть будущее у нынешнего сочетания?

– Пока эта связка не впечатляет, но у нас есть большой выбор игроков? Нет.

– Можно попросить Игнашевича вернуться…

– Это уже главному тренеру решать. Пока игра в обороне не очень впечатляет.

– Уровень защиты в чемпионате России и на Кубке Конфедераций вообще сопоставим?

– В сборных игроки, естественно, сильнее. В РФПЛ не все игры проходят с достаточным сопротивлением. Так что каждая игра в сборной отличается, тяжелее находить моменты.

– Сколько команд в Чемпионате России по обороне можно сравнить с Мексикой?

– Думаю, по пальцам одной руки можно пересчитать.

– Вы как тренер понимаете, как хочет построить команду Черчесов?

– Игры были абсолютно разные. Наверное, идёт поиск. Я одного рисунка не увидел.
Теги: Хохлов Сборная России Черчесов
Сегодня, 00:58
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№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 01:28) #
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online

Интервью Хохлова не читал и так понятно, что хвалит.

Но интересно, про какую надежду он говорит? Выйти со второго места из группы на ЧМ? Да они только из группы где Сан-Марино, Люксембург, Фарерские острова, Гибралтар, Лихтенштейн, Мальта выйти с трудом смогут.
Регистрация: 7.05.2017
№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 01:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Надежда?? Надежды, как известно, "юношей питают", а не взрослых умных людей))
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:10) #
  • -1
  •  (1)

Особенно у Акинфеева
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 01:02) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Мда уж)))) прогресс не иначе


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И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
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