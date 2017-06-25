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Дмитрий Хохлов: до игры с Мексикой не видел прогресса, сейчас появилась надежда
Бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину поделился своим мнением относительно прогресса команды Станислава Черчесова в матче с Мексикой.
– Мне игра понравилась по сравнению с Португалией. Играли смело, не жались, создавали моменты. Не стыдно.
– Но на ЧМ буду смотреть по результату…
– После первых игр говорили о прогрессе, я его не видел. Если бы каждая игра была такой же, то можно было бы говорить о прогрессе. Сейчас появилась какая-то надежда.
– Жирков был удалён, Акинфеев помог получить гол – такая вот неудачная игра старшего поколения…
– До удаления Жирков был одним из лучших. Ну а Акинфеев да, ошибся. Может, нервное напряжение сказывается, хотя игроки опытные, должны справляться с этим.
– Вы говорите, что появилась надежда. Что позитивного Вы отметили?
– Мы изначально вышли не отбиваться, а играть в футбол.
– Мы смотрелись неплохо во многих матчах, но почему не приходит результат?
– Все игры разные. По сегодняшней – были хорошие моменты, которые надо было завершать. У Смолова, Смольникова… На Жиркове пенальти был. Ну а в обороне Акинфеев ошибся.
– Что скажете по обороне, есть будущее у нынешнего сочетания?
– Пока эта связка не впечатляет, но у нас есть большой выбор игроков? Нет.
– Можно попросить Игнашевича вернуться…
– Это уже главному тренеру решать. Пока игра в обороне не очень впечатляет.
– Уровень защиты в чемпионате России и на Кубке Конфедераций вообще сопоставим?
– В сборных игроки, естественно, сильнее. В РФПЛ не все игры проходят с достаточным сопротивлением. Так что каждая игра в сборной отличается, тяжелее находить моменты.
– Сколько команд в Чемпионате России по обороне можно сравнить с Мексикой?
– Думаю, по пальцам одной руки можно пересчитать.
– Вы как тренер понимаете, как хочет построить команду Черчесов?
– Игры были абсолютно разные. Наверное, идёт поиск. Я одного рисунка не увидел.
– Мне игра понравилась по сравнению с Португалией. Играли смело, не жались, создавали моменты. Не стыдно.
– Но на ЧМ буду смотреть по результату…
– После первых игр говорили о прогрессе, я его не видел. Если бы каждая игра была такой же, то можно было бы говорить о прогрессе. Сейчас появилась какая-то надежда.
– Жирков был удалён, Акинфеев помог получить гол – такая вот неудачная игра старшего поколения…
– До удаления Жирков был одним из лучших. Ну а Акинфеев да, ошибся. Может, нервное напряжение сказывается, хотя игроки опытные, должны справляться с этим.
– Вы говорите, что появилась надежда. Что позитивного Вы отметили?
– Мы изначально вышли не отбиваться, а играть в футбол.
– Мы смотрелись неплохо во многих матчах, но почему не приходит результат?
– Все игры разные. По сегодняшней – были хорошие моменты, которые надо было завершать. У Смолова, Смольникова… На Жиркове пенальти был. Ну а в обороне Акинфеев ошибся.
– Что скажете по обороне, есть будущее у нынешнего сочетания?
– Пока эта связка не впечатляет, но у нас есть большой выбор игроков? Нет.
– Можно попросить Игнашевича вернуться…
– Это уже главному тренеру решать. Пока игра в обороне не очень впечатляет.
– Уровень защиты в чемпионате России и на Кубке Конфедераций вообще сопоставим?
– В сборных игроки, естественно, сильнее. В РФПЛ не все игры проходят с достаточным сопротивлением. Так что каждая игра в сборной отличается, тяжелее находить моменты.
– Сколько команд в Чемпионате России по обороне можно сравнить с Мексикой?
– Думаю, по пальцам одной руки можно пересчитать.
– Вы как тренер понимаете, как хочет построить команду Черчесов?
– Игры были абсолютно разные. Наверное, идёт поиск. Я одного рисунка не увидел.
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