Дмитрий Хохлов: до игры с Мексикой не видел прогресса, сейчас появилась надежда

Бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов в эксклюзивном интервью корреспондентуВладиславу Щеколдину поделился своим мнением относительно прогресса команды Станислава Черчесова в матче с Мексикой.– Мне игра понравилась по сравнению с Португалией. Играли смело, не жались, создавали моменты. Не стыдно.– После первых игр говорили о прогрессе, я его не видел. Если бы каждая игра была такой же, то можно было бы говорить о прогрессе. Сейчас появилась какая-то надежда.– До удаления Жирков был одним из лучших. Ну а Акинфеев да, ошибся. Может, нервное напряжение сказывается, хотя игроки опытные, должны справляться с этим.– Мы изначально вышли не отбиваться, а играть в футбол.– Все игры разные. По сегодняшней – были хорошие моменты, которые надо было завершать. У Смолова, Смольникова… На Жиркове пенальти был. Ну а в обороне Акинфеев ошибся.– Пока эта связка не впечатляет, но у нас есть большой выбор игроков? Нет.– Это уже главному тренеру решать. Пока игра в обороне не очень впечатляет.– В сборных игроки, естественно, сильнее. В РФПЛ не все игры проходят с достаточным сопротивлением. Так что каждая игра в сборной отличается, тяжелее находить моменты.– Думаю, по пальцам одной руки можно пересчитать.– Игры были абсолютно разные. Наверное, идёт поиск. Я одного рисунка не увидел.