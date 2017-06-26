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Фёдор Кудряшов: новая сборная строится не так быстро, как хотелось бы

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов высказался об игре команды после поражения в матче Кубка конфедераций от Мексики (1:2) и вылета из турнира.

"Мы сильно расстроены поражением. Считаю, что команда провела неплохой матч, имела много голевых моментов. Необходимо было их реализовывать, чтобы чувствовать себя спокойно. Однако рассуждать в сослагательном наклонении уже бессмысленно. Мексика проходит в полуфинал, а мы выбываем из турнира.

Футбол - это командный вид спорта. Проиграла команда, а не наш вратарь. В других играх Игорь Акинфеев стоял великолепно, но об этом все молчали. Сегодня он пропустил и стал главной мишенью для критики. Это неправильно.

Новая сборная строится не так быстро, как хотелось бы. Но мы сделали полшага вперёд. Каждый игрок продолжит работать над собой, а к следующему сбору Станислав Саламович определится, кто будет дальше вызываться в сборную, а кто нет", - цитируют Кудряшова "Известия".
Теги: Кудряшов Сборная России
Сегодня, 11:53
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