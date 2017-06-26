Кто, если не он? Потенциальные сменщики Акинфеева

Кому бы Вы доверили защищать ворота сборной через год?

Акинфеев должен играть и на ЧМ-2018 Лунёв Селихов Медведев Митрюшкин Беленов Ребров Крицюк Гильерме Рыжиков Джанаев Габулов Кто-то другой (свой вариант в комментариях)



