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Кто, если не он? Потенциальные сменщики Акинфеева
Слова Мутко о Черчесове и Акинфееве, слова Черчесова об Акинфееве дают понять: позиции Игоря в сборной ничуть не пошатнулись. Но если антигерой двух крупных турниров по примеру партнёров по ЦСКА вдруг решит избавить сборную от своего присутствия, кто его заменит? Rusfootball.info даёт ответ на этот вопрос, превратившийся в главный аргумент за Акинфеева.
Давид Юрченко / Евгений Городов / кто-то другой
На Русфутболе нет раздела «научная фантастика», так что восполним этот пробел. Мало кто пару лет назад смотрел матчи «Уфы» на постоянной основе, поэтому только Михаил Борзыкин из «Советского Спорта» помогал мне осознать, что игру уровня сборной в исполнении Юрченко вижу не только я. Тренеры национальной команды до таких глубин, конечно, не опускались. Юрченко неплохо начинал и в «Анжи», но приход Беленова усадил его на скамейку. После того, как Александр отправился в бывший клуб Давида, тот и близко не вернулся к прежнему уровню.
Как раз на пару с Городовым он лидирует по количеству пропущенных дальних ударов (по 9). Евгений никогда не считался топовым вратарём и присутствует здесь только потому, что выступает за пятую команду чемпионата. Если Городов вдруг перевоплотится под руководством нового тренера вратарей Даниэля Тудора и всё это наложится на сильное выступление «Ахмата», то о каких-то шансах рассуждать можно. Но не нужно – сейчас они стремятся к нулю.
Сергей Рыжиков
Сергей имеет чемпионский и еврокубковый опыт, но со сборной у него не сложилось, как и у всех вратарей, живущих в эпоху Акинфеева. В прошедшем сезоне Рыжиков по-прежнему очень много выручал расхлябанную оборону «Рубина», став лидером по количеству сэйвов. Однако его шансы убивает склонность к «пенкам» – хороший вратарь и прекрасный человек Сергей Рыжиков в любой момент может исполнить что-то из репертуара Акинфеева.
Владимир Габулов
Думаете, голкипер «Арсенала» в сборной только из-за земляка тренера? Не то чтобы у меня есть железные аргументы, которые вас разубедят, но исключать участие Габулова в домашнем чемпионате мира точно не стоит. Как ни крути, весенний отрезок за тульскую команду он действительно отыграл достойно: вспомните хотя бы матч с «Ростовом», где ни о какой победе без его сэйвов речи бы не шло. Но он всё-таки скорее вариант для скамейки запасных.
Сослан Джанаев
Возрождение Сослана было одним из самых приятных аспектов славных времён «Ростова», который Джанаев уже покинул. Увы, в 2017-м году жёлто-синим он ничем помочь не мог. Большой вопрос вернётся ли он на прежний уровень после травмы, тем более если попадёт не к Бердыеву и Кафанову. Будущее Сослана пока туманно, да и прошлое не безоблачно. Я даже не о давних временах, а об игре с Коста-Рикой, где он пропустил четырежды.
Станислав Крицюк
Приезд Станислава в «Краснодар» очень интриговал: для нас он был новым, перспективным, неизученным субъектом, о потенциале которого мы лишь догадывались. Весну-2016 Крицюк провёл здорово, утвердившись в качестве возможного сменщика Акинфеева. Однако первый полноценный сезон в составе «Краснодара» скорее разочаровал: вспомните хотя бы гол от «Сельты». Затем Крицюк получил травму и на поле уже не появлялся. Если в грядущем сезоне тёзка главного тренера не вернётся хотя бы на прежний уровень надёжности, то возвращение в Россию действительно можно будет назвать ошибкой.
Александр Беленов
Пачками бравший пенальти в ворота «Анжи» голкипер провёл сильнейшую первую часть сезона и по уровню игры вряд ли уступал Акинфееву. Здорово начался и уфимский этап карьеры почти 2-метрового (ещё одно преимущество перед Игорем, особенно при игре на выходах) вратаря. Но апрель резко понизил котировки Беленова: «Локомотив» выиграл 2 матча у «Уфы» только благодаря умелому использованию слабой стороны вратаря – дальним ударам. Александр пропустил в прошедшем сезоне 7 таких мячей, и это явный перебор. Против Беленова говорит и отсутствие серьёзного еврокубкового опыта, на которое обращает внимание Черчесов.
Антон Митрюшкин
Это вариант из серии «было бы интересно». Как и Крицюка до переезда в «Краснодар», Митрюшкина мы не видим и полагаемся на сообщения о том, что вроде бы всё хорошо. В «Сьоне» он незаменим (пропустил всего 1 матч в сезоне), на трансферном рынке востребован. Например, зимой его имя мелькало применительно к «РБ Лейпцигу». Но раз уж Черчесов в упор не замечает получившего действительно широкое признание в Чехии Славу Караваева, то о Митрюшкине заикаться не стоит. А стоило бы.
Никита Медведев / Гильерме
Андрей Канчельскис в нашем интервью назвал Гильерме «смешным вратарём, который отбивает только то, что летит в него». Вряд ли это именно так, но особого энтузиазма фигура бразильца не вызывает. В связи с этим любопытен переход в «Локомотив» рекордсмена по «сухим» минутам. Если Никита вытеснит бразильца из основы (паспорт здесь не при чём, только спортивная конкуренция), то станет претендентом на место в сборной, тем более что осенью «Локомотиву» предстоит проверка Лигой Европы. Другого варианта и повторения судьбы многих игроков, утухнувших без Бердыева, очень бы не хотелось.
Александр Селихов / Артём Ребров
Та же ситуация, что и в «Локомотиве»: два вратаря с правильным паспортом, выигравший конкуренцию будет претендовать на место в сборной (хотя Реброва Черчесов, похоже, не особо котирует). Правда, возможен и модный нынче вариант, при котором один будет играть в Чемпионате России, а другой – меньше, но в куда более ценных еврокубках. Как быть тогда – вопрос, но хочется пожелать стойкости Селихову. Решение «Спартака» не трогать Реброва весной абсолютно логично, теперь же надо отвоёвывать место в основе и повторять путь Джикии и не повторять ошибок Акинфеева, научившись играть на выходах. В Перми Александр пару раз ошибался в этом компоненте.
Андрей Лунёв
Лично для меня Лунёв – кандидат №1, поскольку в отличие от Медведева и Селихова он уже был основным голкипером амбициозного клуба и должен им остаться. Зимой многие, в том числе и я, сомневались в приобретении «Зенитом» голкипера из ниоткуда, проведшего десяток хороших матчей за «Уфу».
Поначалу тяжело было и самому Андрею, который не мог привыкнуть к новой методике, чувствовал себя клоуном на фоне Лодыгина и чуть не плакал. Но он всё преодолел и весной был одним из пары-тройки зенитовцев, к кому невозможно было предъявить претензии.
В единственном матче под руководством Манчини Лунёв не играл, но здесь сказываются и последствия травмы, из-за которой Андрей начинал сборы по индивидуальной программе. Осенью психологически устойчивый и ещё не демонстрировавший нам своих слабых сторон голкипер должен набраться еврокубкового опыта (пусть и не в Лиге чемпионов), который поможет ему избежать повторения акинфеевских косяков.
Правда, решать, кто будет играть в воротах на ЧМ-2018, всё равно не мне, не вам, не Виталию Мутко и даже не Станиславу Черчесову. Даже Президент (в теории) может сложить полномочия по результатам народного голосования, но Игорь Акинфеев покинет пост №1 только если сам так решит.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Давид Юрченко / Евгений Городов / кто-то другой
На Русфутболе нет раздела «научная фантастика», так что восполним этот пробел. Мало кто пару лет назад смотрел матчи «Уфы» на постоянной основе, поэтому только Михаил Борзыкин из «Советского Спорта» помогал мне осознать, что игру уровня сборной в исполнении Юрченко вижу не только я. Тренеры национальной команды до таких глубин, конечно, не опускались. Юрченко неплохо начинал и в «Анжи», но приход Беленова усадил его на скамейку. После того, как Александр отправился в бывший клуб Давида, тот и близко не вернулся к прежнему уровню.
Как раз на пару с Городовым он лидирует по количеству пропущенных дальних ударов (по 9). Евгений никогда не считался топовым вратарём и присутствует здесь только потому, что выступает за пятую команду чемпионата. Если Городов вдруг перевоплотится под руководством нового тренера вратарей Даниэля Тудора и всё это наложится на сильное выступление «Ахмата», то о каких-то шансах рассуждать можно. Но не нужно – сейчас они стремятся к нулю.
Сергей Рыжиков
Сергей имеет чемпионский и еврокубковый опыт, но со сборной у него не сложилось, как и у всех вратарей, живущих в эпоху Акинфеева. В прошедшем сезоне Рыжиков по-прежнему очень много выручал расхлябанную оборону «Рубина», став лидером по количеству сэйвов. Однако его шансы убивает склонность к «пенкам» – хороший вратарь и прекрасный человек Сергей Рыжиков в любой момент может исполнить что-то из репертуара Акинфеева.
Владимир Габулов
Думаете, голкипер «Арсенала» в сборной только из-за земляка тренера? Не то чтобы у меня есть железные аргументы, которые вас разубедят, но исключать участие Габулова в домашнем чемпионате мира точно не стоит. Как ни крути, весенний отрезок за тульскую команду он действительно отыграл достойно: вспомните хотя бы матч с «Ростовом», где ни о какой победе без его сэйвов речи бы не шло. Но он всё-таки скорее вариант для скамейки запасных.
Сослан Джанаев
Возрождение Сослана было одним из самых приятных аспектов славных времён «Ростова», который Джанаев уже покинул. Увы, в 2017-м году жёлто-синим он ничем помочь не мог. Большой вопрос вернётся ли он на прежний уровень после травмы, тем более если попадёт не к Бердыеву и Кафанову. Будущее Сослана пока туманно, да и прошлое не безоблачно. Я даже не о давних временах, а об игре с Коста-Рикой, где он пропустил четырежды.
Станислав Крицюк
Приезд Станислава в «Краснодар» очень интриговал: для нас он был новым, перспективным, неизученным субъектом, о потенциале которого мы лишь догадывались. Весну-2016 Крицюк провёл здорово, утвердившись в качестве возможного сменщика Акинфеева. Однако первый полноценный сезон в составе «Краснодара» скорее разочаровал: вспомните хотя бы гол от «Сельты». Затем Крицюк получил травму и на поле уже не появлялся. Если в грядущем сезоне тёзка главного тренера не вернётся хотя бы на прежний уровень надёжности, то возвращение в Россию действительно можно будет назвать ошибкой.
Александр Беленов
Пачками бравший пенальти в ворота «Анжи» голкипер провёл сильнейшую первую часть сезона и по уровню игры вряд ли уступал Акинфееву. Здорово начался и уфимский этап карьеры почти 2-метрового (ещё одно преимущество перед Игорем, особенно при игре на выходах) вратаря. Но апрель резко понизил котировки Беленова: «Локомотив» выиграл 2 матча у «Уфы» только благодаря умелому использованию слабой стороны вратаря – дальним ударам. Александр пропустил в прошедшем сезоне 7 таких мячей, и это явный перебор. Против Беленова говорит и отсутствие серьёзного еврокубкового опыта, на которое обращает внимание Черчесов.
Антон Митрюшкин
Это вариант из серии «было бы интересно». Как и Крицюка до переезда в «Краснодар», Митрюшкина мы не видим и полагаемся на сообщения о том, что вроде бы всё хорошо. В «Сьоне» он незаменим (пропустил всего 1 матч в сезоне), на трансферном рынке востребован. Например, зимой его имя мелькало применительно к «РБ Лейпцигу». Но раз уж Черчесов в упор не замечает получившего действительно широкое признание в Чехии Славу Караваева, то о Митрюшкине заикаться не стоит. А стоило бы.
Никита Медведев / Гильерме
Андрей Канчельскис в нашем интервью назвал Гильерме «смешным вратарём, который отбивает только то, что летит в него». Вряд ли это именно так, но особого энтузиазма фигура бразильца не вызывает. В связи с этим любопытен переход в «Локомотив» рекордсмена по «сухим» минутам. Если Никита вытеснит бразильца из основы (паспорт здесь не при чём, только спортивная конкуренция), то станет претендентом на место в сборной, тем более что осенью «Локомотиву» предстоит проверка Лигой Европы. Другого варианта и повторения судьбы многих игроков, утухнувших без Бердыева, очень бы не хотелось.
Александр Селихов / Артём Ребров
Та же ситуация, что и в «Локомотиве»: два вратаря с правильным паспортом, выигравший конкуренцию будет претендовать на место в сборной (хотя Реброва Черчесов, похоже, не особо котирует). Правда, возможен и модный нынче вариант, при котором один будет играть в Чемпионате России, а другой – меньше, но в куда более ценных еврокубках. Как быть тогда – вопрос, но хочется пожелать стойкости Селихову. Решение «Спартака» не трогать Реброва весной абсолютно логично, теперь же надо отвоёвывать место в основе и повторять путь Джикии и не повторять ошибок Акинфеева, научившись играть на выходах. В Перми Александр пару раз ошибался в этом компоненте.
Андрей Лунёв
Лично для меня Лунёв – кандидат №1, поскольку в отличие от Медведева и Селихова он уже был основным голкипером амбициозного клуба и должен им остаться. Зимой многие, в том числе и я, сомневались в приобретении «Зенитом» голкипера из ниоткуда, проведшего десяток хороших матчей за «Уфу».
Поначалу тяжело было и самому Андрею, который не мог привыкнуть к новой методике, чувствовал себя клоуном на фоне Лодыгина и чуть не плакал. Но он всё преодолел и весной был одним из пары-тройки зенитовцев, к кому невозможно было предъявить претензии.
В единственном матче под руководством Манчини Лунёв не играл, но здесь сказываются и последствия травмы, из-за которой Андрей начинал сборы по индивидуальной программе. Осенью психологически устойчивый и ещё не демонстрировавший нам своих слабых сторон голкипер должен набраться еврокубкового опыта (пусть и не в Лиге чемпионов), который поможет ему избежать повторения акинфеевских косяков.
Правда, решать, кто будет играть в воротах на ЧМ-2018, всё равно не мне, не вам, не Виталию Мутко и даже не Станиславу Черчесову. Даже Президент (в теории) может сложить полномочия по результатам народного голосования, но Игорь Акинфеев покинет пост №1 только если сам так решит.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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