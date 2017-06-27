Жано Ананидзе: условия в Австрии? Тарасовка лучше

Полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе рассказал о сборах красно-белых в австрийском Филлахе.– Тарасовка лучше. Там всегда очень приятно, очень хорошо.– Нет, конечно. Челноки не люблю бегать, но приходится. Терпимо, это сборы, – передает слова Жано пресс-служба красно-белых.