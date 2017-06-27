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Жано Ананидзе: условия в Австрии? Тарасовка лучше

Полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе рассказал о сборах красно-белых в австрийском Филлахе.

– Какие здесь условия для тренировок?

– Тарасовка лучше. Там всегда очень приятно, очень хорошо.

– Правда, что любишь бегать челночный бег по утрам?

– Нет, конечно. Челноки не люблю бегать, но приходится. Терпимо, это сборы, – передает слова Жано пресс-служба красно-белых.

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Теги: Ананидзе Спартак
Сегодня, 13:59
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№3 Написал: Виталий Шдоров (Сегодня, 14:33) #
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  •  (4)

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Регистрация: 27.06.2017
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 14:08) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Работай Жано не ленись,в этом сезоне нужно работать не только за себя но и за того парня!
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: ecnbpmuiwiu (Сегодня, 14:04) #
  • -5
  •  (7)

Медики бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться.Вот статья минздрава как спаси себя и своих близких --- http://upl.pp.ua/parazitu
Регистрация: 27.06.2017
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