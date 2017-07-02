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"Зенит": поздравляем сборную Германии с первым трофеем на стадионе "Санкт-Петербург". Следующий будет наш (5)
"Зенит": поздравляем сборную Германии с первым трофеем на стадионе "Санкт-Петербург". Следующий будет наш (5)
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"Рубин" сыграл вничью с "Утрехтом" (1)
"Рубин" сыграл вничью с "Утрехтом" (1)
Юлиан Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций - 2017
Полузащитник и капитан сборной Германии Юлиан Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций 2017 года.
23-летний футболист после финального матча с Чили получил специальную награду.
23-летний футболист после финального матча с Чили получил специальную награду.
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