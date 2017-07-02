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Юлиан Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций - 2017

Полузащитник и капитан сборной Германии Юлиан Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций 2017 года.

23-летний футболист после финального матча с Чили получил специальную награду.

Юлиан Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций - 2017
Теги: Дракслер Сборная Германии
Сегодня, 23:13
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