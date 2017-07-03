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Александр Бубнов: опыт Германии обязательно нужно перенимать

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал завершившийся в России Кубок конфедераций и отметил немецкую сборную.

"Лёв подтвердил высочайший тренерский уровень ещё тогда, когда сборная Германии выиграла чемпионат мира. Теперь же он продемонстрировал качества мудрого, дальновидного специалиста. Во главе угла - не сиюминутный результат, а перспектива. С таким подходом можно одновременно достигать и того, и другого, что Лёв и продемонстрировал. Браво!

Он создал максимально комфортные условия не только для себя, но и для будущего преемника. Кубок конфедераций был использован немцами с максимальной пользой для будущего. Лёв обратил внимание на то, что в своё время упустил из виду наставник победоносной Испании Висенте Дель Боске.

Это тот опыт, который обязательно нужно перенимать. У тренера сборной России возможностей гораздо меньше, потому что футбольные руководители на протяжении многих циклов во главу угла ставили моментальный результат. Это закономерно привело наш футбол в тупик.

За год до старта домашнего чемпионата мира сборную России приходится строить с нуля. Более того, в этом турнире россияне примут участие только благодаря статусу хозяина, а вопрос по квалификации на грядущие крупные форумы открыт", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Сборная России Сборная Германии
Сегодня, 08:43
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№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 10:25) #
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Пока Мудко командует футболом ничего не получится
Регистрация: 26.01.2017
№1 Написал: debil (Сегодня, 09:37) #
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  •  (8)

То немцу хорошо русскому смерть. Может весь опыт германии возьмем от политики экономика что там футбол мелочь .
Регистрация: 30.06.2016
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