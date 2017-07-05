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Анатолий Бышовец: российский рынок упустил Пепе

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал трансфер португальского защитника Пепе из "Реала" в "Бешикташ".

"В "Реале" и сборной Португалии Пепе был одним из лучших футболистов обороны. Это игрок основного состава, как в клубе, так и в национальной команде. Трудно сказать, почему Пепе выбрал именно Турцию.

В последнее время его мучили травмы, которые можно назвать уже хроническими. Но мы видели, что Кубок конфедераций он отыграл на очень хорошем уровне. Видимо, возраст и отсутствие игровой практики в "Реале" повлияли на его выбор. Также Куарежма играет в "Бешикташе", и он мог рассказать о клубе и команде, так часто происходит.

Чемпионат Турции уступает испанскому по напряжённости. Такой игрок, как Пепе, был бы востребован в любом чемпионате. Можно говорить и о нашем чемпионате в таком случае. Можно сказать, что российский рынок упустил Пепе.

В играх на Кубке конфедераций он в очередной раз показал себя сильным защитником и определённо усилил бы РФПЛ. Думаю, что он один из самых сильных футболистов, которые приезжали играть в Турцию. Желаю Пепе удачи в его новой команде", - цитирует Бышовца "Чемпионат".
Теги: Бышовец Пепе
Сегодня, 12:16
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:25) #
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Болеет за:
ЦСКА
а кто его контракт то потянул бы?
на данный момент только Зенит и Спартак
у нас вообще теперь будет молодежь
Локо - вряд ли
Краснодар тоже
а больше и некому
да и нужен ли?все таки ему не 20 лет...вот Дани Алвес реально пользу приносит ..а этот только ломает же (да и сам теперь ломается)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:19) #
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Болеет за:
ЦСКА
Без стёба, но Зенит вполне мог бы попробовать с ним договориться.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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