"Томь" объявила о продлении соглашения с тренером Валерием Петраковым (видео)

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Вчера 23:43
Станислав Черчесов: не согласен, что Акинфеева сглазили (7)
Станислав Черчесов: не согласен, что Акинфеева сглазили (7)
Вчера 23:38
Юрий Семин: надеюсь, что Сычев потом присоединится к нам (1)
Юрий Семин: надеюсь, что Сычев потом присоединится к нам (1)
Вчера 23:28
Анатолий Мещеряков: настроены на то, чтобы в команде играло как можно больше своих воспитанников высокого уровня
Анатолий Мещеряков: настроены на то, чтобы в команде играло как можно больше своих воспитанников высокого уровня
Вчера 23:21
Хави Гарсия: предложений от "Бордо" не было (1)
Хави Гарсия: предложений от "Бордо" не было (1)
Вчера 22:44
Диего Симеоне хочет видеть в "Атлетико" Фабиньо
Диего Симеоне хочет видеть в "Атлетико" Фабиньо
Вчера 22:13
"Галатасарай" заинтересован в услугах Луиша Нету (4)
"Галатасарай" заинтересован в услугах Луиша Нету (4)
Вчера 21:43
Антон Заболотный: матч с загребским "Динамо" - очень хорошая проверка перед началом чемпионата
Антон Заболотный: матч с загребским "Динамо" - очень хорошая проверка перед началом чемпионата
Вчера 21:28
Дмитрий Комбаров: Роналду? Мне он не показался машиной (6)
Дмитрий Комбаров: Роналду? Мне он не показался машиной (6)
Вчера 21:17
"Ахмат" благодаря дублю Садаева разгромил "Янг Бойз" (1)
"Ахмат" благодаря дублю Садаева разгромил "Янг Бойз" (1)
Вчера 21:15
"Уфа" в товарищеском матче обыграла "Утрехт"
"Уфа" в товарищеском матче обыграла "Утрехт"
Вчера 21:13
Вараздат Ароян стал игроком "Урала"
Вараздат Ароян стал игроком "Урала"
Вчера 21:05
Дмитрий Ефремов продолжит играть за "Оренбург" (2)
Дмитрий Ефремов продолжит играть за "Оренбург" (2)
Вчера 20:48
ЦСКА одержал победу над чемпионом Румынии (4)
ЦСКА одержал победу над чемпионом Румынии (4)
Вчера 20:18
Агент: Кришито хочет продлить контракт с "Зенитом" (11)
Агент: Кришито хочет продлить контракт с "Зенитом" (11)
Вчера 20:10
Тео Эрнандес стал игроком мадридского "Реала"
Тео Эрнандес стал игроком мадридского "Реала"
Вчера 20:03
Эммануэль Эменике подписал контракт с "Олимпиакосом" (2)
Эммануэль Эменике подписал контракт с "Олимпиакосом" (2)
Вчера 19:32
Александр Ляказетт стал игроком "Арсенала" (7)
Александр Ляказетт стал игроком "Арсенала" (7)
"Томь" объявила о продлении соглашения с тренером Валерием Петраковым (видео)
"Томь" подписала новый контракт с главным тренером команды Валерием Петраковым, передает пресс-служба томского клуба.
59-летний специалист будет руководить с командой, выбывшей в ФНЛ, еще 2 года.
59-летний специалист будет руководить с командой, выбывшей в ФНЛ, еще 2 года.
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