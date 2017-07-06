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"Томь" объявила о продлении соглашения с тренером Валерием Петраковым (видео)

"Томь" подписала новый контракт с главным тренером команды Валерием Петраковым, передает пресс-служба томского клуба.

59-летний специалист будет руководить с командой, выбывшей в ФНЛ, еще 2 года.

Теги: Томь Петраков
Сегодня, 10:52
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