Висенте Иборра: я счастлив присоединиться к "Лестеру"

Новичок "Лестера" Висенте Иборра поделился своими эмоциями после подписания контракта с "лисами".Напомним, англичане заплатили "Севилье" за футболиста 15 миллионов евро."Я счастлив присоединиться к "Лестеру". Уже с нетерпением жду, когда познакомлюсь со своими товарищами по команде и с премьер-лигой", - цитирует Иборру официальный сайт клуба.