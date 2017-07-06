Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:46
ЦСКА - самый сыгранный клуб Европы (7)
ЦСКА - самый сыгранный клуб Европы (7)
20:05
СМИ: Слуцкий отказался возглавить "Краснодар", усомнившись в амбициозности и профессионализме менеджмента клуба (13)
СМИ: Слуцкий отказался возглавить "Краснодар", усомнившись в амбициозности и профессионализме менеджмента клуба (13)
19:15
Виталий Мутко: переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадии (2)
Виталий Мутко: переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадии (2)
13:45
Мехмета Шолля отстранили от работы на КК-2017 за отказ обсуждать проблему допинга в России (7)
Мехмета Шолля отстранили от работы на КК-2017 за отказ обсуждать проблему допинга в России (7)
Висенте Иборра: я счастлив присоединиться к "Лестеру"
Новичок "Лестера" Висенте Иборра поделился своими эмоциями после подписания контракта с "лисами".
Напомним, англичане заплатили "Севилье" за футболиста 15 миллионов евро.
"Я счастлив присоединиться к "Лестеру". Уже с нетерпением жду, когда познакомлюсь со своими товарищами по команде и с премьер-лигой", - цитирует Иборру официальный сайт клуба.
Напомним, англичане заплатили "Севилье" за футболиста 15 миллионов евро.
"Я счастлив присоединиться к "Лестеру". Уже с нетерпением жду, когда познакомлюсь со своими товарищами по команде и с премьер-лигой", - цитирует Иборру официальный сайт клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.