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Висенте Иборра: я счастлив присоединиться к "Лестеру"

Новичок "Лестера" Висенте Иборра поделился своими эмоциями после подписания контракта с "лисами".

Напомним, англичане заплатили "Севилье" за футболиста 15 миллионов евро.

"Я счастлив присоединиться к "Лестеру". Уже с нетерпением жду, когда познакомлюсь со своими товарищами по команде и с премьер-лигой", - цитирует Иборру официальный сайт клуба.
Теги: Лестер
Сегодня, 22:44
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