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СМИ: "Боруссия" покупает Андрея Ярмоленко за 25 млн евро

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко прошел медицинское обследование в дортмундской "Боруссии", передает "Газета.Ru" со ссылкой на Sport Arena.

В ближайшее время клуб официально объявит о трансфере. Немецкая команда заплатит за игрока киевского "Динамо" €25 млн.
Теги: Боруссия Д Ярмоленко Динамо Киев Трансферы
Сегодня, 08:58
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(3)
№3 Написал: Scoter дом (Сегодня, 10:38) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
наконец то в фифе хоть появится
Регистрация: 26.09.2006
№2 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 10:34) #
  • +1
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Лет пять уже продают...
Регистрация: 24.10.2012
№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 09:17) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Волга НН»
Ярмоленко: Не верьте слухам о переходе в Боруссию https://www.ua-football.com
Регистрация: 28.12.2012
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