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Леандро Паредес и Эмилиано Ригони отправятся в сборную Аргентины

Полузащитники "Зенита" Леандро Паредес и Эмилиано Ригони включены в состав сборной Аргентины на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира 2018 года, передает пресс-служба федерации футбола.

Аргентинцы сыграют с командами из Уругвая (1 сентября) и Венесуэлы (6 сентября). Для 24-летнего Ригони это дебютный вызов в национальную команду.

Теги: Сборная Аргентины Паредес Ригони Зенит
Сегодня, 09:21
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№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 09:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ригони в сборной, круто! Только перешел в Зенит и уже получил вызов!
Регистрация: 5.04.2017
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