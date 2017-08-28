Леандро Паредес и Эмилиано Ригони отправятся в сборную Аргентины

Полузащитники "Зенита" Леандро Паредес и Эмилиано Ригони включены в состав сборной Аргентины на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира 2018 года, передает пресс-служба федерации футбола.Аргентинцы сыграют с командами из Уругвая (1 сентября) и Венесуэлы (6 сентября). Для 24-летнего Ригони это дебютный вызов в национальную команду.