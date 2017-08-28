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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Леандро Паредес и Эмилиано Ригони отправятся в сборную Аргентины
Полузащитники "Зенита" Леандро Паредес и Эмилиано Ригони включены в состав сборной Аргентины на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира 2018 года, передает пресс-служба федерации футбола.
Аргентинцы сыграют с командами из Уругвая (1 сентября) и Венесуэлы (6 сентября). Для 24-летнего Ригони это дебютный вызов в национальную команду.
Аргентинцы сыграют с командами из Уругвая (1 сентября) и Венесуэлы (6 сентября). Для 24-летнего Ригони это дебютный вызов в национальную команду.
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