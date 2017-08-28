Валерий Петраков: мы же не можем на аркане притащить игроков в "Томь" без их воли

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:04
Анатолий Мещеряков: игра "Локомотива" показывает, что есть возможности для ее улучшения и усиления (2)
Анатолий Мещеряков: игра "Локомотива" показывает, что есть возможности для ее улучшения и усиления (2)
Вчера 23:43
Аблай Мбенг: на матч с ЦСКА ехали за победой
Аблай Мбенг: на матч с ЦСКА ехали за победой
Вчера 23:29
Станислав Черчесов: когда сборы проходят, то нужна игра, чтобы был определенный выхлоп (4)
Станислав Черчесов: когда сборы проходят, то нужна игра, чтобы был определенный выхлоп (4)
Вчера 23:19
Александр Ерохин: Ностальгии в игре против "Ростова" не было, было только желание победить (видео) (3)
Александр Ерохин: Ностальгии в игре против "Ростова" не было, было только желание победить (видео) (3)
Вчера 23:08
Сергей Паршивлюк: приезжали не отбиваться, как некоторые думали – хотели победить (видео)
Сергей Паршивлюк: приезжали не отбиваться, как некоторые думали – хотели победить (видео)
Вчера 23:02
Роберто Манчини: "Ростов" сегодня защищался вдесятером и не давал нам ничего создать (30)
Роберто Манчини: "Ростов" сегодня защищался вдесятером и не давал нам ничего создать (30)
Вчера 23:02
Игорь Шалимов: можно было написать, как мы задавили "Црвену Звезду", но у нас получают удовольствие от негатива (видео) (2)
Игорь Шалимов: можно было написать, как мы задавили "Црвену Звезду", но у нас получают удовольствие от негатива (видео) (2)
Вчера 23:02
Илья Жигулев: "Динамо" ничего не создало (1)
Илья Жигулев: "Динамо" ничего не создало (1)
Вчера 22:59
Юрий Калитвинцев: наш план не сработал. Не хватило мастерства и быстрого перехода в атаку (видео) (1)
Юрий Калитвинцев: наш план не сработал. Не хватило мастерства и быстрого перехода в атаку (видео) (1)
Вчера 22:56
Вячеслав Булавин: учитывая усталость, ничья с "Ростовом" - неплохой для "Зенита" результат (1)
Вячеслав Булавин: учитывая усталость, ничья с "Ростовом" - неплохой для "Зенита" результат (1)
Вчера 22:45
Сергей Веденеев: "Зенит" ещё не обрёл своей игры, футболисты не адаптировались полностью друг к другу (6)
Сергей Веденеев: "Зенит" ещё не обрёл своей игры, футболисты не адаптировались полностью друг к другу (6)
Вчера 22:13
"Спартак-2" вырывает победу в Краснодаре (2)
"Спартак-2" вырывает победу в Краснодаре (2)
Вчера 22:12
ЦСКА - "Ахмат": фотоотчет матча
ЦСКА - "Ахмат": фотоотчет матча
Вчера 22:09
Засуха на "Крестовском": "Ростов" в Питере прервал результативные серии "Зенита" и Кокорина (4)
Засуха на "Крестовском": "Ростов" в Питере прервал результативные серии "Зенита" и Кокорина (4)
Вчера 22:09
Дмитрий Булыкин: скоро мы увидим прежний "Спартак" (11)
Дмитрий Булыкин: скоро мы увидим прежний "Спартак" (11)
Вчера 22:03
Иван Таранов: Хорошо, что добили "Сибирь" во втором тайме. Мы заработали заслуженные 3 очка
Иван Таранов: Хорошо, что добили "Сибирь" во втором тайме. Мы заработали заслуженные 3 очка
Вчера 21:57
"Зенит" и "Ростов" сыграли вничью - 0:0 (120)
"Зенит" и "Ростов" сыграли вничью - 0:0 (120)
Вчера 21:53
Возвращение русского бомбардира
Возвращение русского бомбардира
Вчера 21:53
"Краснодар" благодаря дублю Смолова обыграл "Динамо" (16)
"Краснодар" благодаря дублю Смолова обыграл "Динамо" (16)
Вчера 21:32
Антон Швец: тренеры армейцев злятся? ничего серьезного (1)
Антон Швец: тренеры армейцев злятся? ничего серьезного (1)
Вчера 21:30
Олег Иванов: для всего футбола ошибка судьи - это плохо (1)
Олег Иванов: для всего футбола ошибка судьи - это плохо (1)
Валерий Петраков: мы же не можем на аркане притащить игроков в "Томь" без их воли
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал ничью с "Тюменью" (0:0) в матче ФНЛ.
- Если набрали одно очко – значит, оценка положительная. Мы провели два разных тайма. Не могу понять, с чем это связано. Очень были инертны в первом тайме, играли в стоячий футбол. Я в перерыве сказал, что нельзя так играть.
Нужно быть активным в единоборствах, включать скорости. То, что мы договаривались по плану на игру — в первом тайме играли безынициативно. Второй тайм намного интереснее был по содержанию, по моментам, по движению. Но для того чтобы добиться победы, нужно не ждать какого-то случая, а играть 90 минут. А играть по одному тайму достаточно тяжело.
Прекрасные моменты создали, особенно во втором тайме - у Соболева и Саная. В таких моментах нужно быть хладнокровнее и их реализовывать.
- На следующей неделе закрывается период дозаявок, будет ли какое-то усиление?
- Стараемся, ведем переговоры. Мы же не можем на аркане сюда притащить игроков без их воли, а кого попало тоже не хочется брать. Ведем диалоги, беседы с футболистами и руководством клуба. То руководство соглашается, а игрок не соглашается, то семейные обстоятельства, то еще какие-то дела. Не думайте, что это так просто и легко.
Все возможное делается, но, к сожалению, то кому-то оклад не подходит, а кому-то далеко ехать, кто-то не хочет менять команду премьер-лиги, а хочет сидеть в глубоком запасе. Различные варианты, это зависит от человека и его инициативы. Мы же не может его заставить, чтобы он приезжал и помогал команде, - цитирует Петракова официальный сайт ФНЛ.
- Если набрали одно очко – значит, оценка положительная. Мы провели два разных тайма. Не могу понять, с чем это связано. Очень были инертны в первом тайме, играли в стоячий футбол. Я в перерыве сказал, что нельзя так играть.
Нужно быть активным в единоборствах, включать скорости. То, что мы договаривались по плану на игру — в первом тайме играли безынициативно. Второй тайм намного интереснее был по содержанию, по моментам, по движению. Но для того чтобы добиться победы, нужно не ждать какого-то случая, а играть 90 минут. А играть по одному тайму достаточно тяжело.
Прекрасные моменты создали, особенно во втором тайме - у Соболева и Саная. В таких моментах нужно быть хладнокровнее и их реализовывать.
- На следующей неделе закрывается период дозаявок, будет ли какое-то усиление?
- Стараемся, ведем переговоры. Мы же не можем на аркане сюда притащить игроков без их воли, а кого попало тоже не хочется брать. Ведем диалоги, беседы с футболистами и руководством клуба. То руководство соглашается, а игрок не соглашается, то семейные обстоятельства, то еще какие-то дела. Не думайте, что это так просто и легко.
Все возможное делается, но, к сожалению, то кому-то оклад не подходит, а кому-то далеко ехать, кто-то не хочет менять команду премьер-лиги, а хочет сидеть в глубоком запасе. Различные варианты, это зависит от человека и его инициативы. Мы же не может его заставить, чтобы он приезжал и помогал команде, - цитирует Петракова официальный сайт ФНЛ.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.