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Валерий Петраков: мы же не можем на аркане притащить игроков в "Томь" без их воли

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал ничью с "Тюменью" (0:0) в матче ФНЛ.

- Если набрали одно очко – значит, оценка положительная. Мы провели два разных тайма. Не могу понять, с чем это связано. Очень были инертны в первом тайме, играли в стоячий футбол. Я в перерыве сказал, что нельзя так играть.

Нужно быть активным в единоборствах, включать скорости. То, что мы договаривались по плану на игру — в первом тайме играли безынициативно. Второй тайм намного интереснее был по содержанию, по моментам, по движению. Но для того чтобы добиться победы, нужно не ждать какого-то случая, а играть 90 минут. А играть по одному тайму достаточно тяжело.

Прекрасные моменты создали, особенно во втором тайме - у Соболева и Саная. В таких моментах нужно быть хладнокровнее и их реализовывать.

- На следующей неделе закрывается период дозаявок, будет ли какое-то усиление?

- Стараемся, ведем переговоры. Мы же не можем на аркане сюда притащить игроков без их воли, а кого попало тоже не хочется брать. Ведем диалоги, беседы с футболистами и руководством клуба. То руководство соглашается, а игрок не соглашается, то семейные обстоятельства, то еще какие-то дела. Не думайте, что это так просто и легко.

Все возможное делается, но, к сожалению, то кому-то оклад не подходит, а кому-то далеко ехать, кто-то не хочет менять команду премьер-лиги, а хочет сидеть в глубоком запасе. Различные варианты, это зависит от человека и его инициативы. Мы же не может его заставить, чтобы он приезжал и помогал команде, - цитирует Петракова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Петраков Томь
Сегодня, 10:56
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