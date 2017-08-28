Жонатас - о дебюте за "Ганновер": отличный старт! Чувствую себя как дома! (фото)

Экс-форвард "Рубина" Жонатас поделился эмоциями от дебюта за "Ганновер". В матче 2-го тура Бундслиги "красные" обыграли "Шальке" (1:0), а бразилец уже через пять минут после выхода на поле забил победный гол."Отличный старт! Великолепная командная работа! Прекрасная атмосфера! Чувствую себя как дома!" – написал Жонатас в твиттере.