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Стипе Плетикоса: обязательно поеду в Словению поболеть за "Спартак"

Бывший голкипер "Спартака" Стипе Плетикоса рассказал, что собирается поддержать красно-белых в ближайшем матче Лиги чемпионов
против "Марибора".

"Обязательно поеду в Словению и болеть, конечно, буду за "Спартак". "Марибор" - непростой соперник, эта команда очень здорово выглядела в Лиге чемпионов.

Смотрел её отборочный матч с боснийцами. Но если "Спартак" будет играть так, как он может, и не допустит ошибок, это решит исход противостояния", - цитирует Плетикосу пресс-служба красно-белых.
Теги: Плетикоса Спартак
Сегодня, 13:38
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