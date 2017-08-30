Стипе Плетикоса: обязательно поеду в Словению поболеть за "Спартак"

Бывший голкипер "Спартака" Стипе Плетикоса рассказал, что собирается поддержать красно-белых в ближайшем матче Лиги чемпионовпротив "Марибора"."Обязательно поеду в Словению и болеть, конечно, буду за "Спартак". "Марибор" - непростой соперник, эта команда очень здорово выглядела в Лиге чемпионов.Смотрел её отборочный матч с боснийцами. Но если "Спартак" будет играть так, как он может, и не допустит ошибок, это решит исход противостояния", - цитирует Плетикосу пресс-служба красно-белых.