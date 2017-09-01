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"ПСЖ" представил дизайн третьего комплекта игровой формы (фото)

"ПСЖ" представил третий комплект новой формы.

Новую экипировку от Nike представили защитник Маркиньос и нападающие Эдинсон Кавани, Неймар и Килиан Мбаппе.

Теги: ПСЖ
Сегодня, 12:08
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(2)
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:45) #
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online

Skyline,
Напоминают крутую команду. Очень шикарное нападение.
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 13:17) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
напоминают п***ков


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:37) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
как то по клоунски они все смотрятся


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
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