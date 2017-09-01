Александр Мостовой: недавно Карреру носили по Красной площади на руках, а теперь он что, за месяц «поплохел»?

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Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в интервью журналисту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал итоги старта чемпионата РФПЛ сезона 2017/18
- В начале чемпионата ходили разговоры о возможной отставке Семина, о том, что он, якобы, не вполне соответствует как тренер. Говорили о проблемах с составом. Тем не менее, сейчас это главный конкурент «Зенита». Как вы это оцениваете?
- На данный момент – да, «Локомотив» — это главный конкурент. Думаю, в первую очередь тут работает опыт. В коллективе сплоченные, опытные игроки, которые прекрасно воспользовались своим шансом.
Рассматривать тренерскую должность, на мой взгляд, не имеет смысла. Потому что работа тренера состоит из множества не всегда логичных элементов. Захотели – убрали. Захотели – назначили. В той истории, что была в межсезонье, ничего нового нет. В современном, да и не только в современном футболе, на самом деле многое зависит от связей, от знакомств, от дружбы. Не всегда на подобные слухи стоит обращать внимание.
- «Спартак» идёт на 9-м месте, и некоторые считают, что борьба за золото ими уже проиграна.
- Думаю, надо ещё тура 2-3 подождать-посмотреть. Если они и тут не доберут своих очков – можно будет уже не рассчитывать на чемпионство. После того, как прошло 3-4 тура, мы обсуждали, что в команде ещё словно празднуют чемпионство. Вполне вероятно, что так и происходило. А потом команда столкнулась с тем, с чем сталкиваются на самом деле многие клубы. «Спартак» много лет не становился чемпионом и теперь не знает, как в этой майке себя чувствовать. Когда ты из года в год борешься и выигрываешь – это одно. В прошлом году всё достаточно резко случилось. Видимо, на команду действительно выпали психологические проблемы.
Потому что по игре я бы не сказал, что «Спартак» кому-то уступает. В матче с ЦСКА они ничем не уступали, а в Хабаровске, например, они просто не могли забить. Хотя моментов было мяча на три. Плюс и во встрече с «Локомотивом» команда вела.
Одно дело, когда у команды нет игры, или ей не хватает в каких-то компонентах. Сейчас же им, как ни странно это прозвучит – недостает только набранных очков. Ну и, конечно, прошлогоднего фарта тоже нет.
- Не могу не спросить: экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко много говорил о том, что в прошлом году «Спартаку» помогали судьи. И что сейчас это прекратили делать. На ваш взгляд, существовал ли заговор в пользу «Спартака»?
- Вы знаете, нет, я такого не припоминаю. Не могу вспомнить, эпизоды, по которым бы складывалось такое впечатление.
- Что скажете по Игорю Шалимову? «Краснодар» вылетел на весьма ранней стадии. Но с другой стороны, можно ли говорить, что «Црвена Звезда» как соперник был примерно сравним по силе с прошлогодней «Сельтой»?
- Думаю да. Наверное, можно сказать и так. И «Црвена Звезда», и «Краснодар» – неплохие команды. Но то, о чём мы говорили в прошлом году – потеря Смолова – она в принципе и сказалась. Плюс мотивация «Црвены Звезды» была запредельная.
- Но ведь Смолов уже играл?
- Назвать игрой это трудно: человек долго лечился, и кондиции у него, естественно, совсем не те. Одно дело, когда ты в полном порядке, и совсем другое – когда после травмы. Когда такие футболисты выпадают, это несомненно сказывается на игре и результате.
- Если сейчас случится трансфер Смолова в «Спартак» или, например, в «Зенит», можно ли его будет называть ошибкой или нет?
- После трансферов в Европе, когда футболисты начали переходить за цифры порядка сто миллионов долларов и больше – говорить о том, ошибка это или нет не имеет никакого смысла в любом чемпионате. После сотен миллионов в Европе всё остальное выглядит как просто кинули бумажку и кого-то подписали (смеётся). В нынешней ситуации об этом даже не следует задумываться. Если перешел, то перешел. Ну и ладно (смеётся).
- Видя за работой Массимо Карреру уже почти полтора сезона, можете ли высказать своё мнение: хороший ли он тренер или нет?
- Вы знаете, на множество вопросов о том, хороший ли это тренер или нет не высказываю своё мнение. Почему так? А кто-нибудь в принципе может мне расшифровать, что значит хороший тренер или нет? Что вы под этим подразумеваете?
- Для одного болельщика это красивая игра, для другого – несомненно хороший результат. Для третьего – умение вовремя вносить коррективы и переламывать игру, для четвертого это доверие и рост молодёжи. И вот, кстати, интересный вопрос – а как бы вы охарактеризовали, что есть «хороший тренер»?
- Вы знаете, для меня термин «хороший тренер» не означает ничего. Есть понятие хороший человек. Но я не вижу понятия и определения «хороший тренер». Потому что если сегодня ты выигрываешь – ты хороший. А завтра вдруг проиграл – ты тут же становишься плохим? Как такое может быть (смеётся)?
Поэтому таких определений как «хороший тренер», «плохой тренер» для меня не существует. Хотя бы потому что его невозможно формализовать. Два месяца назад Карреру чуть ли не носили на руках по Красной Площади. А теперь он за месяц что, резко «поплохел»? Как такое может быть в реальности? Поэтому для меня этих понятий не существует.
- Получается, что единственно правильный критерий – успешный этот тренер или нет?
- Скорее всего да. Или фартовый – нефартовый. Давайте посмотрим на вопрос шире, и возьмём топовые европейские команды. Они тратят по 300-500 миллионов. Тут любой тренер будет нормальным, если он, конечно, не дурак.
- Ну, например у Карлуша Кейруша, который долго был помощником у сэра Алекса Фергюсона, с мадридским «Реалом» не получилось.
- Вы знаете, сколько я за свою карьеру видел помощников главного тренера? Их в каждой команде по человек по 10. И что, они все должны быть главными тренерами? (смеётся).
Могу вам назвать множество фамилий людей, что числятся вторыми-третьими тренерами, помощниками, которых, если спросить начистоту «хотели бы они стать главными?» - ответили бы что нет. Их всё итак устраивает. Им итак неплохо платят.
Я за свою карьеру видел много помощников. Некоторые из них даже в футбол никогда не играли.
- Сразу же вспоминается Винсенте Дель Боске, который до серьёзного возраста ни разу не работал главным тренером. Его назначили временно, когда подряд свалилась целая плеяда известных специалистов…
Всё верно. А потом пришёл он, и выиграл всё, что есть. А когда я разговаривал с теми же футболистами «Реал Мадрида», я ведь в то время играл, они говорили: «А что Дель Боске? Просто выходит к полю, свистит и смотрит, как мы тренируемся». А что ему ещё делать? Чему он научит Зидана, Фигу или Фернандо Иерро? (смеётся).
- Но при этом он также возглавлял сборную Испании, с которой выиграл Чемпионаты Европы и Мира.
- Правильно. Чем отличался Дель Боске? Тем, что он хороший человек. И это говорят все те, кто у него был. А так он обычный тренер. Вот и всё. В футболе ведь давно всё уже придумано.
- Александр Владимирович, простите, но вы сейчас почти дословно воспроизвели цитату 1881 года президента парижской академии наук. Он тогда предложил закрыть академию, поясняя это тем, что ничего нового уже не будет изобретено. Но с тех пор мы получили электричество, полетели в космос, открыли для себя микроэлектронику, теорию относительности Эйнштейна и квантовую теорию строения микромира. И много ещё другого. И все эти вещи серьёзно изменили жизнь людей.
- Давайте мы не будем сравнивать футбол с физикой, математикой или, например, биологией. Футбол – это совершенно иное явление. Я ведь уже говорил, что футбол – это не наука.
- То есть вы считаете, что сейчас в футболе нельзя придумать что-то новое? Например, изобрести эту игру заново?
- Не берусь так утверждать, но по крайней мере за те, годы что я играл, и последующие - ничего нового не видел. По крайней мере, есть основополагающие вещи: правила такие же, поле тоже, мяч круглый. Ворота такого же размера – что нового в футболе?
- Говорят, что мяч стал лететь быстрее.
- Да, об этом многие говорят. Особенно те, кто в футбол не играли – они прямо так и говорят. (смеётся). Вы ещё скажите, что люди стали быстрее бегать: раньше за 9, а теперь за 5 секунд. А можно мне увидеть того, кто пробежит дистанцию за 5 секунд?
- На такое даже Усейн Болт в лучшие годы был и близко не способен
- Потому и говорю: скажите мне что именно новое? Что новое такое придумано в футболе, что его поменяет?
- А вы лично пробовали мячи поколения Jabulani и более поздние этого поколения? Они действительно не так сильно отличаются?
- Подождите, он ведь круглый? Он такого же размера? Чем он может отличаться?
- Просто было много разговоров о том, что эти мячи серьёзно отличаются как по скорости, так и по траектории полёта.
- Такие разговоры были и в моё время, и до меня: говорили, вот, смотрите как летит этот мяч. Смотрите, он ведь летит по-другому. И чего тут такого? Если ударишь нормально – он летит. А если нормально не ударишь – представьте себе – не полетит. Какого бы поколения он ни был. Всё это глупости. Вы поймите, всё это вопросы дилетантов, тех людей, которые никогда в футбол нормально не играли. (смеётся)
- Что скажите по старту «Рубина»? Предыдущий сезон был плохой, и, многие утверждали, что команде нужно будет время на перестройку. Однако сейчас они в группе лидеров.
- Они отлично стартовали. В «Рубине» все успокоилось и потихоньку налаживается после прошлого года. Давайте так – в прошлом году назначили испанского тренера, и все кричали «ой, какой это хороший испанский тренер». И вот вопрос: а почему сейчас про него никаких слов и не говорят-то?
- Сейчас половина людей даже не вспомнит, как его зовут.
- Об этом и речь. А когда его назначали – было много восхищённых возгласов. Ну и? Где они все теперь? Человек уехал – и всё. Если нужно – можно тысячи подобных примеров привести.
Вы знаете, как раньше критиковали Манчини в «Интере»? А пришёл Моуринью, и начали кричать что он всё сразу выиграет (смеётся). Подождите, но ведь Манчини с «Интером» выиграл два чемпионских титула. Просто кому-то этот тренер нравится, а кому-то нет. Это всё всегда очень личное. Причём не только в футболе, но во всех коллективных видах спорта.
- Кстати, как вы считаете, при нынешнем составе, турнирном положении «Зенита» и с Манчини во главе, кто-то сможет навязать конкуренцию этому «Зениту»?
- Думаю, да. Основная борьба ещё впереди. И матч с «Ростовом» тому подтверждение.
- Кстати, «Ростов» в межсезонье потерял Бердыева, у них куча долгов, и ушло много игроков. Казалось бы, всё должно происходить примерно как в «Кубани», которая вылетела из РФПЛ, но тем не менее команда занимает места в лидерах чемпионата. Как это понимать?
- Я этого не понимаю. Когда мы говорим о «Ростове», то в последние 7-8 лет у них всегда долги. Но они, однако, играют. И играют нормально (смеётся). Может быть кто-то специально так делает? Хотя зачем и почему – не знаю. Но разговоры эти идут всё время.
- Но про долги это не просто разговоры, часть из них видна на том же сайте арбитражного суда, полностью публичном.
- Я «Ростове» никогда не работал, и истинных причин этого не знаю. Но про «Ростов» всегда говорят, что у них долги. И на следующий год у них, видимо, будут долги. И это несколько странная ситуация, когда из команды уходит 10 игроков и тренер, поскольку у них долги. А потом приходит 10 других человек. Но у них опять долги (смеётся). Этот вопрос лучше всего задавать в сам «Ростов».
- Какая из команд вас больше всего удивила?
- На этой стадии, скорее всего, «Ростов». Чем именно? Да тем же, что мы только что обсуждали: из команды уходит под 10 человек и главный тренер. И опять у команды долги-долги, а она выходит и так играет. Проиграла лишь одну игру и занимает сейчас третье место.
- Что скажите о Кокорине? Казалось бы, об этом перспективном нападающем мы могли бы уже начинать забывать. А сейчас в «Зените» он явно номер один. И не факт, что Смолов сумеет его догнать в списке бомбардиров…
- Что можно сказать о Кокорине? Слава Богу, что человек наконец-таки взялся за голову. И начал играть, двигаться, бегать, открываться. Когда-то это должно было произойти. Человеку ведь уже 26 лет. Он правильно делает, что играет в футбол. Вот и всё.
Что именно изменилось, я не знаю: может быть, Манчини сумел найти к нему подход, а может он сам взялся за голову. Деньги получать – это одно. Но нужно же их как-то зарабатывать. Может быть, и это повлияло.
- Последнее что хотелось спросить: в «Зенит» незадёшево приходит Манчини. Под него меняется половина коллектива, и весьма вероятно что нынешний «Зенит» станет чемпионом. Допустим, что это так. Но когда-то всё равно Манчини уйдёт. Вопрос в том, может ли дать что-то эта инвестиция в плане развития нашего футбола? И окупиться в плане всего нашего футбола, а не титула для отдельно взятой команды на отдельно взятый сезон?
- Какой именно толчок получает команда сейчас? В прошлом году команда потратила много, и при этом везде с треском повылетала. Поэтому какова задача на этот год? Выиграть чемпионат России, и как можно удачнее выступить в Лиге Европы. Потому что когда покупаются такие футболисты, задачи нужно ставить максимальные. А если на следующий год команда попадёт в Лигу Чемпионов, она, наверняка и тут будет ставить максимальные цели. У «Зенита» денег очень много, и они могут купить кого угодно. Если команда выступит в этом году удачно, я уверен на все 100 процентов – в следующем году будут и ещё трансферы.
- Но я имел в виду что приглашение Манчини в плане развития даст российскому футболу?
- Подождите, вы о чём? В следующем году у нас пройдёт чемпионат Мира по футболу. Это уже даст огромный толчок для развития футболу.
- В начале чемпионата ходили разговоры о возможной отставке Семина, о том, что он, якобы, не вполне соответствует как тренер. Говорили о проблемах с составом. Тем не менее, сейчас это главный конкурент «Зенита». Как вы это оцениваете?
- На данный момент – да, «Локомотив» — это главный конкурент. Думаю, в первую очередь тут работает опыт. В коллективе сплоченные, опытные игроки, которые прекрасно воспользовались своим шансом.
Рассматривать тренерскую должность, на мой взгляд, не имеет смысла. Потому что работа тренера состоит из множества не всегда логичных элементов. Захотели – убрали. Захотели – назначили. В той истории, что была в межсезонье, ничего нового нет. В современном, да и не только в современном футболе, на самом деле многое зависит от связей, от знакомств, от дружбы. Не всегда на подобные слухи стоит обращать внимание.
- «Спартак» идёт на 9-м месте, и некоторые считают, что борьба за золото ими уже проиграна.
- Думаю, надо ещё тура 2-3 подождать-посмотреть. Если они и тут не доберут своих очков – можно будет уже не рассчитывать на чемпионство. После того, как прошло 3-4 тура, мы обсуждали, что в команде ещё словно празднуют чемпионство. Вполне вероятно, что так и происходило. А потом команда столкнулась с тем, с чем сталкиваются на самом деле многие клубы. «Спартак» много лет не становился чемпионом и теперь не знает, как в этой майке себя чувствовать. Когда ты из года в год борешься и выигрываешь – это одно. В прошлом году всё достаточно резко случилось. Видимо, на команду действительно выпали психологические проблемы.
Потому что по игре я бы не сказал, что «Спартак» кому-то уступает. В матче с ЦСКА они ничем не уступали, а в Хабаровске, например, они просто не могли забить. Хотя моментов было мяча на три. Плюс и во встрече с «Локомотивом» команда вела.
Одно дело, когда у команды нет игры, или ей не хватает в каких-то компонентах. Сейчас же им, как ни странно это прозвучит – недостает только набранных очков. Ну и, конечно, прошлогоднего фарта тоже нет.
- Не могу не спросить: экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко много говорил о том, что в прошлом году «Спартаку» помогали судьи. И что сейчас это прекратили делать. На ваш взгляд, существовал ли заговор в пользу «Спартака»?
- Вы знаете, нет, я такого не припоминаю. Не могу вспомнить, эпизоды, по которым бы складывалось такое впечатление.
- Что скажете по Игорю Шалимову? «Краснодар» вылетел на весьма ранней стадии. Но с другой стороны, можно ли говорить, что «Црвена Звезда» как соперник был примерно сравним по силе с прошлогодней «Сельтой»?
- Думаю да. Наверное, можно сказать и так. И «Црвена Звезда», и «Краснодар» – неплохие команды. Но то, о чём мы говорили в прошлом году – потеря Смолова – она в принципе и сказалась. Плюс мотивация «Црвены Звезды» была запредельная.
- Но ведь Смолов уже играл?
- Назвать игрой это трудно: человек долго лечился, и кондиции у него, естественно, совсем не те. Одно дело, когда ты в полном порядке, и совсем другое – когда после травмы. Когда такие футболисты выпадают, это несомненно сказывается на игре и результате.
- Если сейчас случится трансфер Смолова в «Спартак» или, например, в «Зенит», можно ли его будет называть ошибкой или нет?
- После трансферов в Европе, когда футболисты начали переходить за цифры порядка сто миллионов долларов и больше – говорить о том, ошибка это или нет не имеет никакого смысла в любом чемпионате. После сотен миллионов в Европе всё остальное выглядит как просто кинули бумажку и кого-то подписали (смеётся). В нынешней ситуации об этом даже не следует задумываться. Если перешел, то перешел. Ну и ладно (смеётся).
- Видя за работой Массимо Карреру уже почти полтора сезона, можете ли высказать своё мнение: хороший ли он тренер или нет?
- Вы знаете, на множество вопросов о том, хороший ли это тренер или нет не высказываю своё мнение. Почему так? А кто-нибудь в принципе может мне расшифровать, что значит хороший тренер или нет? Что вы под этим подразумеваете?
- Для одного болельщика это красивая игра, для другого – несомненно хороший результат. Для третьего – умение вовремя вносить коррективы и переламывать игру, для четвертого это доверие и рост молодёжи. И вот, кстати, интересный вопрос – а как бы вы охарактеризовали, что есть «хороший тренер»?
- Вы знаете, для меня термин «хороший тренер» не означает ничего. Есть понятие хороший человек. Но я не вижу понятия и определения «хороший тренер». Потому что если сегодня ты выигрываешь – ты хороший. А завтра вдруг проиграл – ты тут же становишься плохим? Как такое может быть (смеётся)?
Поэтому таких определений как «хороший тренер», «плохой тренер» для меня не существует. Хотя бы потому что его невозможно формализовать. Два месяца назад Карреру чуть ли не носили на руках по Красной Площади. А теперь он за месяц что, резко «поплохел»? Как такое может быть в реальности? Поэтому для меня этих понятий не существует.
- Получается, что единственно правильный критерий – успешный этот тренер или нет?
- Скорее всего да. Или фартовый – нефартовый. Давайте посмотрим на вопрос шире, и возьмём топовые европейские команды. Они тратят по 300-500 миллионов. Тут любой тренер будет нормальным, если он, конечно, не дурак.
- Ну, например у Карлуша Кейруша, который долго был помощником у сэра Алекса Фергюсона, с мадридским «Реалом» не получилось.
- Вы знаете, сколько я за свою карьеру видел помощников главного тренера? Их в каждой команде по человек по 10. И что, они все должны быть главными тренерами? (смеётся).
Могу вам назвать множество фамилий людей, что числятся вторыми-третьими тренерами, помощниками, которых, если спросить начистоту «хотели бы они стать главными?» - ответили бы что нет. Их всё итак устраивает. Им итак неплохо платят.
Я за свою карьеру видел много помощников. Некоторые из них даже в футбол никогда не играли.
- Сразу же вспоминается Винсенте Дель Боске, который до серьёзного возраста ни разу не работал главным тренером. Его назначили временно, когда подряд свалилась целая плеяда известных специалистов…
Всё верно. А потом пришёл он, и выиграл всё, что есть. А когда я разговаривал с теми же футболистами «Реал Мадрида», я ведь в то время играл, они говорили: «А что Дель Боске? Просто выходит к полю, свистит и смотрит, как мы тренируемся». А что ему ещё делать? Чему он научит Зидана, Фигу или Фернандо Иерро? (смеётся).
- Но при этом он также возглавлял сборную Испании, с которой выиграл Чемпионаты Европы и Мира.
- Правильно. Чем отличался Дель Боске? Тем, что он хороший человек. И это говорят все те, кто у него был. А так он обычный тренер. Вот и всё. В футболе ведь давно всё уже придумано.
- Александр Владимирович, простите, но вы сейчас почти дословно воспроизвели цитату 1881 года президента парижской академии наук. Он тогда предложил закрыть академию, поясняя это тем, что ничего нового уже не будет изобретено. Но с тех пор мы получили электричество, полетели в космос, открыли для себя микроэлектронику, теорию относительности Эйнштейна и квантовую теорию строения микромира. И много ещё другого. И все эти вещи серьёзно изменили жизнь людей.
- Давайте мы не будем сравнивать футбол с физикой, математикой или, например, биологией. Футбол – это совершенно иное явление. Я ведь уже говорил, что футбол – это не наука.
- То есть вы считаете, что сейчас в футболе нельзя придумать что-то новое? Например, изобрести эту игру заново?
- Не берусь так утверждать, но по крайней мере за те, годы что я играл, и последующие - ничего нового не видел. По крайней мере, есть основополагающие вещи: правила такие же, поле тоже, мяч круглый. Ворота такого же размера – что нового в футболе?
- Говорят, что мяч стал лететь быстрее.
- Да, об этом многие говорят. Особенно те, кто в футбол не играли – они прямо так и говорят. (смеётся). Вы ещё скажите, что люди стали быстрее бегать: раньше за 9, а теперь за 5 секунд. А можно мне увидеть того, кто пробежит дистанцию за 5 секунд?
- На такое даже Усейн Болт в лучшие годы был и близко не способен
- Потому и говорю: скажите мне что именно новое? Что новое такое придумано в футболе, что его поменяет?
- А вы лично пробовали мячи поколения Jabulani и более поздние этого поколения? Они действительно не так сильно отличаются?
- Подождите, он ведь круглый? Он такого же размера? Чем он может отличаться?
- Просто было много разговоров о том, что эти мячи серьёзно отличаются как по скорости, так и по траектории полёта.
- Такие разговоры были и в моё время, и до меня: говорили, вот, смотрите как летит этот мяч. Смотрите, он ведь летит по-другому. И чего тут такого? Если ударишь нормально – он летит. А если нормально не ударишь – представьте себе – не полетит. Какого бы поколения он ни был. Всё это глупости. Вы поймите, всё это вопросы дилетантов, тех людей, которые никогда в футбол нормально не играли. (смеётся)
- Что скажите по старту «Рубина»? Предыдущий сезон был плохой, и, многие утверждали, что команде нужно будет время на перестройку. Однако сейчас они в группе лидеров.
- Они отлично стартовали. В «Рубине» все успокоилось и потихоньку налаживается после прошлого года. Давайте так – в прошлом году назначили испанского тренера, и все кричали «ой, какой это хороший испанский тренер». И вот вопрос: а почему сейчас про него никаких слов и не говорят-то?
- Сейчас половина людей даже не вспомнит, как его зовут.
- Об этом и речь. А когда его назначали – было много восхищённых возгласов. Ну и? Где они все теперь? Человек уехал – и всё. Если нужно – можно тысячи подобных примеров привести.
Вы знаете, как раньше критиковали Манчини в «Интере»? А пришёл Моуринью, и начали кричать что он всё сразу выиграет (смеётся). Подождите, но ведь Манчини с «Интером» выиграл два чемпионских титула. Просто кому-то этот тренер нравится, а кому-то нет. Это всё всегда очень личное. Причём не только в футболе, но во всех коллективных видах спорта.
- Кстати, как вы считаете, при нынешнем составе, турнирном положении «Зенита» и с Манчини во главе, кто-то сможет навязать конкуренцию этому «Зениту»?
- Думаю, да. Основная борьба ещё впереди. И матч с «Ростовом» тому подтверждение.
- Кстати, «Ростов» в межсезонье потерял Бердыева, у них куча долгов, и ушло много игроков. Казалось бы, всё должно происходить примерно как в «Кубани», которая вылетела из РФПЛ, но тем не менее команда занимает места в лидерах чемпионата. Как это понимать?
- Я этого не понимаю. Когда мы говорим о «Ростове», то в последние 7-8 лет у них всегда долги. Но они, однако, играют. И играют нормально (смеётся). Может быть кто-то специально так делает? Хотя зачем и почему – не знаю. Но разговоры эти идут всё время.
- Но про долги это не просто разговоры, часть из них видна на том же сайте арбитражного суда, полностью публичном.
- Я «Ростове» никогда не работал, и истинных причин этого не знаю. Но про «Ростов» всегда говорят, что у них долги. И на следующий год у них, видимо, будут долги. И это несколько странная ситуация, когда из команды уходит 10 игроков и тренер, поскольку у них долги. А потом приходит 10 других человек. Но у них опять долги (смеётся). Этот вопрос лучше всего задавать в сам «Ростов».
- Какая из команд вас больше всего удивила?
- На этой стадии, скорее всего, «Ростов». Чем именно? Да тем же, что мы только что обсуждали: из команды уходит под 10 человек и главный тренер. И опять у команды долги-долги, а она выходит и так играет. Проиграла лишь одну игру и занимает сейчас третье место.
- Что скажите о Кокорине? Казалось бы, об этом перспективном нападающем мы могли бы уже начинать забывать. А сейчас в «Зените» он явно номер один. И не факт, что Смолов сумеет его догнать в списке бомбардиров…
- Что можно сказать о Кокорине? Слава Богу, что человек наконец-таки взялся за голову. И начал играть, двигаться, бегать, открываться. Когда-то это должно было произойти. Человеку ведь уже 26 лет. Он правильно делает, что играет в футбол. Вот и всё.
Что именно изменилось, я не знаю: может быть, Манчини сумел найти к нему подход, а может он сам взялся за голову. Деньги получать – это одно. Но нужно же их как-то зарабатывать. Может быть, и это повлияло.
- Последнее что хотелось спросить: в «Зенит» незадёшево приходит Манчини. Под него меняется половина коллектива, и весьма вероятно что нынешний «Зенит» станет чемпионом. Допустим, что это так. Но когда-то всё равно Манчини уйдёт. Вопрос в том, может ли дать что-то эта инвестиция в плане развития нашего футбола? И окупиться в плане всего нашего футбола, а не титула для отдельно взятой команды на отдельно взятый сезон?
- Какой именно толчок получает команда сейчас? В прошлом году команда потратила много, и при этом везде с треском повылетала. Поэтому какова задача на этот год? Выиграть чемпионат России, и как можно удачнее выступить в Лиге Европы. Потому что когда покупаются такие футболисты, задачи нужно ставить максимальные. А если на следующий год команда попадёт в Лигу Чемпионов, она, наверняка и тут будет ставить максимальные цели. У «Зенита» денег очень много, и они могут купить кого угодно. Если команда выступит в этом году удачно, я уверен на все 100 процентов – в следующем году будут и ещё трансферы.
- Но я имел в виду что приглашение Манчини в плане развития даст российскому футболу?
- Подождите, вы о чём? В следующем году у нас пройдёт чемпионат Мира по футболу. Это уже даст огромный толчок для развития футболу.
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