Джорджо Кьеллини пропустит около 3 недель из-за травмы

Защитник "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини не сыграет в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командами Испании и Израиля из-за травмы, сообщает пресс-служба туринского клуба.Футболист вернется в расположение "Ювентуса", где врачи поставят ему точный диагноз и определят сроки восстановления.