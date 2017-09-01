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Джорджо Кьеллини пропустит около 3 недель из-за травмы

Защитник "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини не сыграет в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командами Испании и Израиля из-за травмы, сообщает пресс-служба туринского клуба.

Футболист вернется в расположение "Ювентуса", где врачи поставят ему точный диагноз и определят сроки восстановления.
Теги: Кьеллини Ювентус Сборная Италии
Сегодня, 20:10
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