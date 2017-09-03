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Владимир Вайсс: не понимаю, почему Джано не играет в "Спартаке"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс после ничьей с командой Ирландии (1:1) поделился мнением об игре Джано Ананидзе. Футболист "Спартака" отдал голевую передачу.

"Я не понимаю, почему Джано не играет в "Спартаке". Он является блестящим игроком, но с проблемами в физической подготовке", - цитирует Вайсса Worldsport.
Теги: Вайсс Джано Спартак Сборная Грузии
Сегодня, 03:06
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