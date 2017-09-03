Агент рассказал, почему Луан отказался от перехода в "Спартак"

Агент нападающего "Гремио" Луана Виейры Жаир Канту Пейшото рассказал о причинах отказа своего клиента перебираться в "Спартак"."Луан отказался от предложения "Спартака" по двум причинам. Во-первых, он был бы несчастен в России. А во-вторых, он ждал переговоров с европейскими топ-клубами. Но этого не произошло", - цитирует агента Superesportes.