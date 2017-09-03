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Агент рассказал, почему Луан отказался от перехода в "Спартак"

Агент нападающего "Гремио" Луана Виейры Жаир Канту Пейшото рассказал о причинах отказа своего клиента перебираться в "Спартак".

"Луан отказался от предложения "Спартака" по двум причинам. Во-первых, он был бы несчастен в России. А во-вторых, он ждал переговоров с европейскими топ-клубами. Но этого не произошло", - цитирует агента Superesportes.
Теги: Луан Спартак
Сегодня, 17:07
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(2)
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Куйня, юношеский максимализм и преждевременные авансы будущего Неймара, не иначе, внушаемые его агентом, есть основная причина кидка спартака.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 17:45) #
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online
Болеет за:
«Волга НН»
Несчастен в Москве?Да млять с ней в Европе хер кто сравнится.Как будто в Пермь его приглашали.
Регистрация: 28.12.2012
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 17:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина

Я помню одного бразильца, которому нравилось гонять на свежевыпавшем - Робсона. Но тому некуда деваться было. Или искали его кто.... Короче - бегал что твой лось по насту. Но он такой один - все остальные подмораживались и скукоживались, и ныли хором про любимую семью.

память у тебя дырявая ...халк тоже пешком не ходил...
Регистрация: 26.04.2017
№7 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 17:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: колокольчик
Напишите нам когда и где Луан обретет счастье. Всех так захватил этот сериал... ждем продолжение anguished

счастье такая вещь, что о нём не говорят)) просто говорят что здесь я не буду счастлив, но некоторым этого мало они требуют объяснения причин. А в жизни нет причин.
Регистрация: 27.08.2008
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:16) #
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Цитата: Шмайхель
При этих словах,сразу вспомнилось кислое лицо Кариоки.

Бразильцы просто старательно избегают ареолы где можно наступить на снег, не говоря про провалиться до подмышек. Или играть на нем - подмерзшем, скользком и колючем.

Я помню одного бразильца, которому нравилось гонять на свежевыпавшем - Робсона. Но тому некуда деваться было. Или искали его кто.... Короче - бегал что твой лось по насту. Но он такой один - все остальные подмораживались и скукоживались, и ныли хором про любимую семью.
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 17:13) #
  • +3
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Напишите нам когда и где Луан обретет счастье. Всех так захватил этот сериал... ждем продолжение anguished


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:11) #
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"Луан отказался от предложения "Спартака" по двум причинам. Во-первых, он был бы несчастен в России. А во-вторых, он ждал переговоров с европейскими топ-клубами. Но этого не произошло"

Так может и с Россией тогда не так все получилось бы???

А про топ-клубы можешь забыть навек - в Спартак два раза не зовут...
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: Шмайхель (Сегодня, 17:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Луан отказался от предложения "Спартака" по двум причинам. Во-первых, он был бы несчастен в России.
При этих словах,сразу вспомнилось кислое лицо Кариоки.


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№2 Написал: Батька (Сегодня, 17:10) #
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Ну проседит в Бразилии ещё потом в дно какое нибудь в Европе перейдет без трофеев еврокубков и болельщиков ...середняк какой нибудь
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: Гастэряну (Сегодня, 17:09) #
  • -7
  •  (13)

не надо здесь путать пищевик и Россию.
Регистрация: 25.02.2016
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