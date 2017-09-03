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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Агент рассказал, почему Луан отказался от перехода в "Спартак"
Агент нападающего "Гремио" Луана Виейры Жаир Канту Пейшото рассказал о причинах отказа своего клиента перебираться в "Спартак".
"Луан отказался от предложения "Спартака" по двум причинам. Во-первых, он был бы несчастен в России. А во-вторых, он ждал переговоров с европейскими топ-клубами. Но этого не произошло", - цитирует агента Superesportes.
"Луан отказался от предложения "Спартака" по двум причинам. Во-первых, он был бы несчастен в России. А во-вторых, он ждал переговоров с европейскими топ-клубами. Но этого не произошло", - цитирует агента Superesportes.
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