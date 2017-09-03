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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Артем Милевский - лучший игрок "Динамо Брест" в августе
Нападающий "Динамо Брест" Артем Милевский одержал победу по итогам голосования за лучшего игрока в августе.
В опросе, проходившем на официальном сайте клуба, за него отдали свои голоса 36,5% болельщиков.
Напомним, в прошлом месяце Милевский в чемпионате Беларуси забил три гола и сделал один ассист.
В опросе, проходившем на официальном сайте клуба, за него отдали свои голоса 36,5% болельщиков.
Напомним, в прошлом месяце Милевский в чемпионате Беларуси забил три гола и сделал один ассист.
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