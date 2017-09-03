Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Артем Милевский - лучший игрок "Динамо Брест" в августе

Нападающий "Динамо Брест" Артем Милевский одержал победу по итогам голосования за лучшего игрока в августе.

В опросе, проходившем на официальном сайте клуба, за него отдали свои голоса 36,5% болельщиков.

Напомним, в прошлом месяце Милевский в чемпионате Беларуси забил три гола и сделал один ассист.
Теги: Милевский
Сегодня, 17:45
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.