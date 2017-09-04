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Казань Ростов
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Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сборные Камеруна и Нигерии сыграли вничью
Сборные Камеруна и Нигерии сыграли вничью в матче африканской квалификации ЧМ-2018 - 1:1.
На исходе получаса игры Моузес Саймон вывел сборную Нигерии вперед, голевую передачу отдал Одион Игало. На 75-й минуте Венсан Абубакар провел ответный мяч, реализовав пенальти.
На исходе получаса игры Моузес Саймон вывел сборную Нигерии вперед, голевую передачу отдал Одион Игало. На 75-й минуте Венсан Абубакар провел ответный мяч, реализовав пенальти.
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