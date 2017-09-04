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Сборные Камеруна и Нигерии сыграли вничью

Сборные Камеруна и Нигерии сыграли вничью в матче африканской квалификации ЧМ-2018 - 1:1.

На исходе получаса игры Моузес Саймон вывел сборную Нигерии вперед, голевую передачу отдал Одион Игало. На 75-й минуте Венсан Абубакар провел ответный мяч, реализовав пенальти.
Теги: Сборная Камеруна Сборная Нигерии
Сегодня, 22:51
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