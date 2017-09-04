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Германия разгромила Норвегию, Чехия пропустит ЧМ-2018

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Германия – Норвегия завершился крупной победой хозяев поля.

Чемпионат мира-2018

Группа С

Германия - Норвегия 6:0

Голы: Озил, 10, Дракслер, 17, Вернер, 21, 40, Горецка, 50, Гомес, 79

Германия: Штеген, Хектор, Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Руди (Хедира, 61), Дракслер, Кроос, Озил, Мюллер (Горецка, 46), Вернер (Гомес, 60)

Норвегия: Ярстейн, Элабделлауи, Скьелвик, Алеесами, Нордтвейт, Дели, Сельнес (Линнес, 75), Берге (Вальсвик, 46), Эльюнусси (Свенссон, 58), Бергет, Кинг

Предупреждения: Сельнес, 13, Линнес, 83

Северная Ирландия - Чехия 2:0

Голы: Эванс, 28, Брант, 41

Северная Ирландия:Макговерн, Маклафлин, Эванс, Хьюз, Брант, Норвуд, Дэвис, Даллас (Лафферти, 74), Эванс, Мадженнис (Фергюсон, 84), Вашингтон (Ходсон, 58)

Чехия: Вацлик, Сухи, Новак (Дочкал, 66), Калас, Селасси, Борил, Дарида, Соучек, Янкто (Гушбауэр, 55), Крейчи (Климент, 55), Крменчик

Предупреждения: Калас, 58, Климент, 75, Эванс, 78
Теги: Сборная Германии Сборная Норвегии
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