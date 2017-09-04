Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:41
Бен-Арфа переведен в дубль "ПСЖ" (5)
Бен-Арфа переведен в дубль "ПСЖ" (5)
20:28
"Ротор-Волгоград" переведет доходы с билетов на матч с "Зенитом-2" пострадавшим от пожаров (3)
"Ротор-Волгоград" переведет доходы с билетов на матч с "Зенитом-2" пострадавшим от пожаров (3)
Германия разгромила Норвегию, Чехия пропустит ЧМ-2018
Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Германия – Норвегия завершился крупной победой хозяев поля.
Чемпионат мира-2018
Группа С
Германия - Норвегия 6:0
Голы: Озил, 10, Дракслер, 17, Вернер, 21, 40, Горецка, 50, Гомес, 79
Германия: Штеген, Хектор, Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Руди (Хедира, 61), Дракслер, Кроос, Озил, Мюллер (Горецка, 46), Вернер (Гомес, 60)
Норвегия: Ярстейн, Элабделлауи, Скьелвик, Алеесами, Нордтвейт, Дели, Сельнес (Линнес, 75), Берге (Вальсвик, 46), Эльюнусси (Свенссон, 58), Бергет, Кинг
Предупреждения: Сельнес, 13, Линнес, 83
Северная Ирландия - Чехия 2:0
Голы: Эванс, 28, Брант, 41
Северная Ирландия:Макговерн, Маклафлин, Эванс, Хьюз, Брант, Норвуд, Дэвис, Даллас (Лафферти, 74), Эванс, Мадженнис (Фергюсон, 84), Вашингтон (Ходсон, 58)
Чехия: Вацлик, Сухи, Новак (Дочкал, 66), Калас, Селасси, Борил, Дарида, Соучек, Янкто (Гушбауэр, 55), Крейчи (Климент, 55), Крменчик
Предупреждения: Калас, 58, Климент, 75, Эванс, 78
Чемпионат мира-2018
Группа С
Германия - Норвегия 6:0
Голы: Озил, 10, Дракслер, 17, Вернер, 21, 40, Горецка, 50, Гомес, 79
Германия: Штеген, Хектор, Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Руди (Хедира, 61), Дракслер, Кроос, Озил, Мюллер (Горецка, 46), Вернер (Гомес, 60)
Норвегия: Ярстейн, Элабделлауи, Скьелвик, Алеесами, Нордтвейт, Дели, Сельнес (Линнес, 75), Берге (Вальсвик, 46), Эльюнусси (Свенссон, 58), Бергет, Кинг
Предупреждения: Сельнес, 13, Линнес, 83
Северная Ирландия - Чехия 2:0
Голы: Эванс, 28, Брант, 41
Северная Ирландия:Макговерн, Маклафлин, Эванс, Хьюз, Брант, Норвуд, Дэвис, Даллас (Лафферти, 74), Эванс, Мадженнис (Фергюсон, 84), Вашингтон (Ходсон, 58)
Чехия: Вацлик, Сухи, Новак (Дочкал, 66), Калас, Селасси, Борил, Дарида, Соучек, Янкто (Гушбауэр, 55), Крейчи (Климент, 55), Крменчик
Предупреждения: Калас, 58, Климент, 75, Эванс, 78
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.