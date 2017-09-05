Опрос:

Новости партнеров

Юношеская сборная России забила 9 мячей в ворота Казахстана

Сборная России из игроков не старше 2001 года рождения на международном юношеском турнире "Кубок президента Республики Казахстан" разгромила вторую команду Казахстана.

Встреча завершилась со счетом 9:0 в пользу россиян. Казахстанская команда была составлена из игроков сборных U-16 и U-17.

В четверг россияне сыграют против сверстников из Таджикистана.
Теги: Юношеская сборная России
Сегодня, 10:26
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 11:24) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Valar
4-5 лет разницы

О какой возрастной разнице речь?
Наши - не старше 2001 г. - 16 лет, казахи - U-16 и U-17.


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:06) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
почему-то по детям Россия совсем неплоха..потом приходят контракты..
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:43) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
"Кубок президента Республики Казахстан" разгромила вторую команду Казахстана

сурово несколько вышло, но наших парней с победой


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Valar (Сегодня, 10:42) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Они бы ещё с восьмиклассниками сыграли бы на школьном стадионе, для самоутверждения. 4-5 лет разницы для такого молодого возраста - это огромная пропасть


--------------------
I am ...
Регистрация: 30.11.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.