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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Гол Эдера помог "Локомотиву" обыграть "Анкаран"
"Локомотив" на сборе в Австрии победил "Анкаран", который выступает в высшем дивизионе чемпионата Словении.
Товарищеский матч
"Локомотив" (Россия) – "Анкаран" (Словения) – 4:1
Голы: Корян, 20 (1:0). Эдер, 27 (2:0). Фернандеш, 35 (3:0). Галанин, 76 (4:0).
"Локомотив": Медведев (Коченков, 46), Михалик (Андрюхин, 53), Ротенберг, Пейчинович, Денисов (Галанин, 65), Касаев, Фернандеш (Куликов, 65), Коломейцев, Корян, Эдер (Галаджан, 65), Лысов.
Товарищеский матч
"Локомотив" (Россия) – "Анкаран" (Словения) – 4:1
Голы: Корян, 20 (1:0). Эдер, 27 (2:0). Фернандеш, 35 (3:0). Галанин, 76 (4:0).
"Локомотив": Медведев (Коченков, 46), Михалик (Андрюхин, 53), Ротенберг, Пейчинович, Денисов (Галанин, 65), Касаев, Фернандеш (Куликов, 65), Коломейцев, Корян, Эдер (Галаджан, 65), Лысов.
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