Гол Эдера помог "Локомотиву" обыграть "Анкаран"

"Локомотив" на сборе в Австрии победил "Анкаран", который выступает в высшем дивизионе чемпионата Словении.Товарищеский матч: Корян, 20 (1:0). Эдер, 27 (2:0). Фернандеш, 35 (3:0). Галанин, 76 (4:0)."Локомотив": Медведев (Коченков, 46), Михалик (Андрюхин, 53), Ротенберг, Пейчинович, Денисов (Галанин, 65), Касаев, Фернандеш (Куликов, 65), Коломейцев, Корян, Эдер (Галаджан, 65), Лысов.