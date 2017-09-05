Южная Корея вышла на чемпионат мира в России

В матче 10-го тура группы A азиатской квалификации ЧМ-2018 сборная Южной Кореи в гостях сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Узбекистана и финишировала на втором месте в группе.Южнокорейская сборная завоевала прямую путевку на чемпионат мира, который пройдет в России.