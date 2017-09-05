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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Южная Корея вышла на чемпионат мира в России
В матче 10-го тура группы A азиатской квалификации ЧМ-2018 сборная Южной Кореи в гостях сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Узбекистана и финишировала на втором месте в группе.
Южнокорейская сборная завоевала прямую путевку на чемпионат мира, который пройдет в России.
Южнокорейская сборная завоевала прямую путевку на чемпионат мира, который пройдет в России.
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