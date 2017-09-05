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Южная Корея вышла на чемпионат мира в России

В матче 10-го тура группы A азиатской квалификации ЧМ-2018 сборная Южной Кореи в гостях сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Узбекистана и финишировала на втором месте в группе.

Южнокорейская сборная завоевала прямую путевку на чемпионат мира, который пройдет в России.
Теги: Сборная Южной Кореи Сборная Узбекистана
Сегодня, 20:04
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№1 Написал: GPS (Сегодня, 20:20) #
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Велкам, пиздоглазые!
Регистрация: 18.02.2011
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