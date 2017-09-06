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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сборные Мексики и Коста-Рики сыграли вничью
Сборная Коста-Рики дома сыграла вничью с командой Мексики в матче 8-го тура квалификационного раунда ЧМ-2018. Отметим, что мексиканцы досрочно обеспечили себе участие на мировом первенстве.
Чемпионат мира-2018. КОНКАКАФ. 5-й этап
Коста-Рика – Мексика – 1:1 (0:1)
Голы: Уренья, 83 – Гамбоа, 44
Чемпионат мира-2018. КОНКАКАФ. 5-й этап
Коста-Рика – Мексика – 1:1 (0:1)
Голы: Уренья, 83 – Гамбоа, 44
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