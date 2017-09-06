Сборные Мексики и Коста-Рики сыграли вничью

Сборная Коста-Рики дома сыграла вничью с командой Мексики в матче 8-го тура квалификационного раунда ЧМ-2018. Отметим, что мексиканцы досрочно обеспечили себе участие на мировом первенстве.Чемпионат мира-2018. КОНКАКАФ. 5-й этапГолы: Уренья, 83 – Гамбоа, 44