Килиан Мбаппе получил в "ПСЖ" 29-й номер (фото)

"ПСЖ" опубликовал фотографию президента клуба Насера аль-Хелаифи с новичком команды Килианом Мбаппе.Руководитель парижан на домашнем стадионе клуба "Парк де Пренс" вручил нападающему футболку с 29-м номером.Напомним, Мбаппе в последний день трансферного окна перешел из "Монако" в "ПСЖ" на правах аренды.