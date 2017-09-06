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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Килиан Мбаппе получил в "ПСЖ" 29-й номер (фото)
"ПСЖ" опубликовал фотографию президента клуба Насера аль-Хелаифи с новичком команды Килианом Мбаппе.
Руководитель парижан на домашнем стадионе клуба "Парк де Пренс" вручил нападающему футболку с 29-м номером.
Напомним, Мбаппе в последний день трансферного окна перешел из "Монако" в "ПСЖ" на правах аренды.
Руководитель парижан на домашнем стадионе клуба "Парк де Пренс" вручил нападающему футболку с 29-м номером.
Напомним, Мбаппе в последний день трансферного окна перешел из "Монако" в "ПСЖ" на правах аренды.
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