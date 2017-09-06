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Килиан Мбаппе получил в "ПСЖ" 29-й номер (фото)

"ПСЖ" опубликовал фотографию президента клуба Насера аль-Хелаифи с новичком команды Килианом Мбаппе.

Руководитель парижан на домашнем стадионе клуба "Парк де Пренс" вручил нападающему футболку с 29-м номером.

Напомним, Мбаппе в последний день трансферного окна перешел из "Монако" в "ПСЖ" на правах аренды.

Килиан Мбаппе получил в "ПСЖ" 29-й номер (фото)
Теги: Мбаппе ПСЖ
Сегодня, 16:48
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