Роналдиньо: верю, что у Коутиньо еще будет шанс перейти в "Барселону"

Экс-полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо считает, что хавбек Филиппе Коутиньо возобновит игру за "Ливерпуль".Напомним, Коутиньо остался недоволен срывом трансфера в "Барселону" в летнее трансферное окно."Коутиньо дал понять, что хочет перейти в "Барселону". Этот клуб является мечтой всех футболистов. Впрочем, я верю, что у него будет еще один такой шанс. Думаю, что "Барселона" еще вернется за ним. А в этом сезоне Коутиньо отдаст все силы в матчах за "Ливерпуль". Я знаю его и не верю, что он отказывается играть за клуб. Фанатам "Ливерпуля" не стоит волноваться", - цитирует Роналдиньо The Daily Mail.