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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Леонид Слуцкий: если "Халл" выйдет в премьер-лигу, буду читать рэп и танцевать
Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий вспомнил, как прочитал рэп на свадьбе нападающего Романа Адамова.
"Я даже пошел в студию, чтобы записать песню. Горжусь, что 15 игроков "Олимпии" продолжили играть профессионально, а Адамов и Колодин выиграли бронзу Евро-2008. Я все еще встречаюсь с ними каждый год. Это моя вторая семья.
В песне я спросил жену Романа: "Ты уверена, что хочешь выйти за него замуж?". Предупредил ее, что это последний шанс передумать. Я не был пьян, не люблю водку. Могу петь и танцевать без алкоголя, никаких проблем. Если "Халл" выйдет в премьер-лигу, то я буду читать рэп и танцевать!", - цитирует Слуцкого Daily Mail.
"Я даже пошел в студию, чтобы записать песню. Горжусь, что 15 игроков "Олимпии" продолжили играть профессионально, а Адамов и Колодин выиграли бронзу Евро-2008. Я все еще встречаюсь с ними каждый год. Это моя вторая семья.
В песне я спросил жену Романа: "Ты уверена, что хочешь выйти за него замуж?". Предупредил ее, что это последний шанс передумать. Я не был пьян, не люблю водку. Могу петь и танцевать без алкоголя, никаких проблем. Если "Халл" выйдет в премьер-лигу, то я буду читать рэп и танцевать!", - цитирует Слуцкого Daily Mail.
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