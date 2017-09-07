Леонид Слуцкий: если "Халл" выйдет в премьер-лигу, буду читать рэп и танцевать

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий вспомнил, как прочитал рэп на свадьбе нападающего Романа Адамова."Я даже пошел в студию, чтобы записать песню. Горжусь, что 15 игроков "Олимпии" продолжили играть профессионально, а Адамов и Колодин выиграли бронзу Евро-2008. Я все еще встречаюсь с ними каждый год. Это моя вторая семья.В песне я спросил жену Романа: "Ты уверена, что хочешь выйти за него замуж?". Предупредил ее, что это последний шанс передумать. Я не был пьян, не люблю водку. Могу петь и танцевать без алкоголя, никаких проблем. Если "Халл" выйдет в премьер-лигу, то я буду читать рэп и танцевать!", - цитирует Слуцкого Daily Mail.