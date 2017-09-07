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Леонид Слуцкий: если "Халл" выйдет в премьер-лигу, буду читать рэп и танцевать

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий вспомнил, как прочитал рэп на свадьбе нападающего Романа Адамова.

"Я даже пошел в студию, чтобы записать песню. Горжусь, что 15 игроков "Олимпии" продолжили играть профессионально, а Адамов и Колодин выиграли бронзу Евро-2008. Я все еще встречаюсь с ними каждый год. Это моя вторая семья.

В песне я спросил жену Романа: "Ты уверена, что хочешь выйти за него замуж?". Предупредил ее, что это последний шанс передумать. Я не был пьян, не люблю водку. Могу петь и танцевать без алкоголя, никаких проблем. Если "Халл" выйдет в премьер-лигу, то я буду читать рэп и танцевать!", - цитирует Слуцкого Daily Mail.
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 10:39
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 10:57) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Если "Халл" выйдет в премьер-лигу, то я буду читать рэп и танцевать!"-Жаль, не увидим...
Регистрация: 21.11.2016
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