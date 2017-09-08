Каррера против Бердыева, Палыч в Грозном и другие интриги 9-го тура РФПЛ

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Краснодар Рубин
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Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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После томительной паузы, вызванной матчами национальных сборных, клубный футбол возвращается. В эти выходные состоятся матчи 9-го тура чемпионата России по футболу среди команд Премьер-Лиги. В рамках очередного тура пройдут несколько важных поединков. Rusfootball.info рассказывает о главных интригах выходных в отечественном футболе.
Когда некуда отступать
«Амкар» - ЦСКА, пятница, 17:30
9-й тур откроется в Перми, где местный «Амкар» будет принимать ЦСКА. Пермяки пока замыкают турнирную таблицу, москвичи занимают лишь 6-ю строчку, сильно отстав от лидирующего «Зенита». Обе команды неудачно провели старт сезона, но время на исправление ошибок ещё есть. Подопечные Гаджи Гаджиева играют в прагматичный футбол, который в прошлом сезоне приносил достойные результаты. Но сейчас у пермяков что-то не клеится: «Амкар» в восьми турах забил всего два мяча. У ЦСКА своих проблем тоже достаточно. Московский клуб так и не подписал во время трансферного окна ни одного футболиста. Нехватка ресурсов сказывается на игре ЦСКА, которая пока не впечатляет. Тем не менее, москвичи уже пробились в групповой этап Лиги чемпионов, да и в чемпионате России вся борьба ещё впереди. Возможно, определённый крен в пользу еврокубков, который наблюдался у ЦСКА, был оправдан. Тем интереснее, как москвичи будут играть теперь, когда уже через несколько дней стартует групповой этап Лиги чемпионов. В любом случае, «Амкару» и ЦСКА очки сейчас нужны. Турнирная таблица обязывает не делить игры на первостепенные и второстепенные.
Битвы за выживание
«Тосно» - «Анжи», суббота, 14:00
«Ростов» - «Арсенал Тула», суббота, 16:30
«Урал» - СКА, воскресенье, понедельник, 17:30
В 9-м туре встретятся и два аутсайдера чемпионата. «Тосно» успешно обживается в Премьер-Лиге. Команда из Ленобласти расположилась рядом с зоной вылета, но пока держится в группе клубов, ведущих борьбу за выживание. После серии из трёх поражений подряд новичок Премьер-Лиги обыграл тульский «Арсенал» и «Локомотив». Ещё одно очко подопечные Дмитрия Парфенова добыли в матче с хабаровским СКА. Теперь «Тосно» предстоит сыграть с «Анжи» - прямым конкурентом в борьбе за выживание. Эпоха Александра Григоряна запомнилась в Махачкале лишь искромётными пресс-конференциями и послематчевыми комментариями. Трудно сказать, исправит ли ситуацию назначение Вадима Скрипченко. Под руководством нового наставника махачкалинцы начали ужасно: в дебютной игре они потерпели разгромное поражение от «Рубина» со счётом 0:6. Но уже в следующем туре «Анжи» удалось обыграть «Уфу». Так что, ситуацию никак нельзя назвать безнадёжной. Перед очной встречей «Тосно» и «Анжи» разделяет всего одно очко. Наверное, дополнительную интригу при такой ситуации в турнирной таблице искать даже не стоит.
В группе аутсайдеров находится и тульский «Арсенал». В прошлом сезоне «канониры» лишь чудом спаслись от вылета из Премьер-Лиги. По всей видимости, в нынешнем сезоне им не удастся замахнуться на что-то большее. Пока тульские футболисты делят с «Тосно» 12-ю строчку. Многие прочили борьбу за выживание и «Ростову», который в межсезонье лишился практически всего состава. Но южане продолжают удивлять. Леонид Кучук доказывает, что его рано называть «сбитым лётчиком», а игроки, сменившие в клубе тех, кто добывал путёвку в Лигу чемпионов, всеми силами стараются показать свою состоятельность. «Ростов» можно по праву назвать главным открытием стартовых туров. При Кучуке прагматизм в ростовском клубе был выведен на новый, по-настоящему космический уровень. В 8 турах южане пропустили всего три мяча, причём, все голы были забиты со стандартов. Не удалось распечатать ворота «Ростова» и «Зениту» - клубу, обладающему лучшей атакой в Премьер-Лиге. Чего же тогда стоит ждать от «Арсенала»?
Ещё один важный матч в контексте борьбы за выживание состоится в понедельник. «Урал» будет принимать хабаровский СКА. Если екатеринбуржцы находятся в середине турнирной таблицы, то их соперники пока увязли в самом низу. Шесть набранных очков не позволяют СКА покинуть зону вылета. Но определённые поводы для оптимизма у хабаровчан уже есть. Например, перед уходом на перерыв они отняли очки у «Спартака», сыграв вничью 0:0. В девятом туре подопечным Алексея Поддубского предстоит сыграть с «Уралом» - чемпионом по ничьим. Удивительно, но в нынешнем сезоне уральцы шесть матчей из восьми заканчивали ничьими. Похоже, что любители спортивных ставок недолго будут думать над тем, какой вариант выбрать в этой встрече.
Встреча стратега и мотиватора
«Спартак» - «Рубин», суббота, 19:00
После увольнения Дмитрия Аленичева из «Спартака» мало кто сомневался в том, что новым наставником «красно-белых» станет Курбан Бердыев. Руководство московского клуба вело переговоры с Бердыевым, стороны уже вроде бы обо всём договорились, но в результате Бекиевич так и не возглавил столичную команду. В то же время в «Спартаке» появился Массимо Каррера, которого изначально рассматривали в качестве одного из помощников главного тренера. Но пока боссы «Спартака» безуспешно общались с Бердыевым, Каррера сумел убедить их в своей профпригодности. В результате итальянец уже стал легендой, ведь он вернул «Спартаку» чемпионство после 16 лет ожидания. Массимо Карреру часто называют мотиватором. Действительно, у него здорово получается заряжать своих подопечных энергией. Сами футболисты «Спартака» признавались, что Каррера их сумел раскрепостить, а журналисты в прошлом сезоне смаковали кадры, на которых итальянец давал волю эмоциям. Курбан Бердыев использует иной подход, являясь тренером-стратегом. Во всех своих клубах он ставил отточенную до мелочей игру. Неудивительно, что за Бердыевым из команды в команду переходят одни и те же люди: они уже хорошо знакомы с требованиями тренера. После ростовских чудес Курбан Бекиевич вернулся в Казань, где он чувствует себя как дома. Пока в «Рубине» получается не всё, но, в любом случае, казанцы стартовали гораздо лучше, чем год назад. И если «Рубин» сейчас ещё не выглядит претендентом на чемпионство, то побороться за еврокубки казанцам вполне по силам. В прошлом сезоне Каррера и Бердыев встречались дважды. В первом круге с минимальным счётом победил «Спартак», но ответная встреча завершилась разгромом чемпиона – 3:0. Очередная встреча двух специалистов обещает быть горячей. Чемпион переписывает антирекорды, выдавая худший старт в истории РФПЛ, а «Рубин» держится в группе преследователей «Зенита». Очками в такой ситуации разбрасываться никто не намерен.
Непростые тесты для лидеров
«Динамо» - «Зенит», воскресенье, 14:00
«Ахмат» - «Локомотив», воскресенье, 19:00
В воскресенье свои матчи проведут лидеры чемпионата России. «Зенит» отправится в гости к «Динамо», а «Локомотив» сыграет в гостях с «Ахматом». Пока питерцы не дают поводов, чтобы усомниться в их превосходстве. Подопечные Роберто Манчини уверенно набирают очки, забивают в среднем по 2 мяча за игру и пропускают лишь по редким праздникам. В то же время «Зенит» успешно квалифицировался в групповой этап Лиги Европы. Обновлённый клуб из Санкт-Петербурга сейчас выглядит главным претендентом на чемпионство. Тем не менее, несколько осечек питерцев сохраняют шансы конкурентам. Пока угнаться за «сине-бело-голубыми» удаётся лишь «Локомотиву», отстающему от «Зенита» всего на одно очко.
Футболистам «Зенита» пауза на матчи сборных явно была кстати. В матче с «Ростовом», состоявшимся перед уходом на перерыв, было заметно, что подопечным Манчини уже не хватает сил. Если «зенитовцы» сумели восстановиться, то их соперникам будет непросто. Любопытно, что во время паузы сборная России, в состав которой была включена группа игроков «Зенита», сыграла товарищеский матч с «Динамо». Возможно, этот факт даст определённое преимущество гостям.
Для «Динамо» возвращение в Премьер-Лигу получается непростым. Хоть москвичи и сумели усилить состав во время трансферного окна, пока находятся в опасной близости от зоны вылета. 8 набранных очков. Перед паузой «динамовцы» проиграли «Краснодару». Теперь москвичам нужно реабилитироваться, хоть сделать это будет довольно сложно.
Судьба промежуточного лидерства в турнирной таблице также будет решаться в Грозном. «Локомотив» довольно неожиданно резво стартовал в новом сезоне. Москвичи всего на одно очко отстают от «Зенита». При благоприятных исходах уже после 9-го тура в турнирной таблице может появиться новый лидер. Но подопечных Юрия Сёмина в Грозном будет ждать непростое испытание. После ребрендинга «Ахмат» здорово стартовал, одержав на три победы подряд. Но затем вернулись призраки прошлого: грозненцы потерпели четыре поражения. Неудачная серия подопечных Олега Кононова могла продолжиться и в 8-м туре, но «Ахмат» обыграл ЦСКА при помощи ошибки судьи, ошибочно засчитавшего гол грозненцев. Может, немного везения нужно было футболистам «Ахмата», после чего они вновь вернутся на победные рельсы?
Что касается «Локомотива», то пока удачное выступление москвичей выглядит некой сенсацией. Недавно полузащитник «железнодорожников» Мануэль Фернандеш признался, что чемпионство москвичей в нынешнем сезоне можно будет назвать чудом. Действительно, по составу команда Юрия Сёмина заметно уступает ЦСКА, «Зениту» и «Спартаку». Тем не менее, пока «Локо» приятно удивляет. И матч с «Ахматом» вполне может стать ещё одним поводом для восторженных отзывов.
«Уфа» - «Краснодар», воскресенье, 16:30
Краснодарцы благополучно исключили себя из числа команд, которым предстоит вести борьбу на нескольких фронтах. Фиаско в квалификационной части Лиги Европы позволяет южанам сосредоточиться на удачном выступлении в чемпионате. Во время трансферного окна краснодарцы вопреки многочисленным слухам сохранили Фёдора Смолова. А на перерыв подопечные Игоря Шалимова ушли с хорошим настроением: после неудачи в Белграде они переиграли «Динамо» со счётом 2:0. Пока «Краснодар» отстаёт от «Зенита» на пять очков, но в дальнейшем у южан может появиться преимущество. Пока конкуренты будут тратить силы на игру в еврокубках, краснодарцы сохранят свежесть. Примечательно, что руководство клуба не стало делать поспешных выводов после неудачи в Лиге Европы. Игорь Шалимов остался во главе команды. Но, по всей видимости, новых шансов у него уже может и не быть. Скорее всего, текущий сезон станет для Шалимова определяющим.
«Уфа» Сергея Семака здорово начала новый сезон. В трёх стартовых турах уфимцы обыграли «Тосно» и «Ахмат», а также сыграли вничью со «Спартаком» и «Уралом». Но затем наступила неприятная серия из четырёх матчей без побед. В них подопечные Семака набрали всего два очка. Пока уфимцам борьба за выживание не грозит, они располагаются в середине турнирной таблицы. Тем не менее, расслабляться футболистам пока тоже нельзя, ведь от зоны вылета их отделяют всего четыре очка.
Когда некуда отступать
«Амкар» - ЦСКА, пятница, 17:30
9-й тур откроется в Перми, где местный «Амкар» будет принимать ЦСКА. Пермяки пока замыкают турнирную таблицу, москвичи занимают лишь 6-ю строчку, сильно отстав от лидирующего «Зенита». Обе команды неудачно провели старт сезона, но время на исправление ошибок ещё есть. Подопечные Гаджи Гаджиева играют в прагматичный футбол, который в прошлом сезоне приносил достойные результаты. Но сейчас у пермяков что-то не клеится: «Амкар» в восьми турах забил всего два мяча. У ЦСКА своих проблем тоже достаточно. Московский клуб так и не подписал во время трансферного окна ни одного футболиста. Нехватка ресурсов сказывается на игре ЦСКА, которая пока не впечатляет. Тем не менее, москвичи уже пробились в групповой этап Лиги чемпионов, да и в чемпионате России вся борьба ещё впереди. Возможно, определённый крен в пользу еврокубков, который наблюдался у ЦСКА, был оправдан. Тем интереснее, как москвичи будут играть теперь, когда уже через несколько дней стартует групповой этап Лиги чемпионов. В любом случае, «Амкару» и ЦСКА очки сейчас нужны. Турнирная таблица обязывает не делить игры на первостепенные и второстепенные.
Битвы за выживание
«Тосно» - «Анжи», суббота, 14:00
«Ростов» - «Арсенал Тула», суббота, 16:30
«Урал» - СКА, воскресенье, понедельник, 17:30
В 9-м туре встретятся и два аутсайдера чемпионата. «Тосно» успешно обживается в Премьер-Лиге. Команда из Ленобласти расположилась рядом с зоной вылета, но пока держится в группе клубов, ведущих борьбу за выживание. После серии из трёх поражений подряд новичок Премьер-Лиги обыграл тульский «Арсенал» и «Локомотив». Ещё одно очко подопечные Дмитрия Парфенова добыли в матче с хабаровским СКА. Теперь «Тосно» предстоит сыграть с «Анжи» - прямым конкурентом в борьбе за выживание. Эпоха Александра Григоряна запомнилась в Махачкале лишь искромётными пресс-конференциями и послематчевыми комментариями. Трудно сказать, исправит ли ситуацию назначение Вадима Скрипченко. Под руководством нового наставника махачкалинцы начали ужасно: в дебютной игре они потерпели разгромное поражение от «Рубина» со счётом 0:6. Но уже в следующем туре «Анжи» удалось обыграть «Уфу». Так что, ситуацию никак нельзя назвать безнадёжной. Перед очной встречей «Тосно» и «Анжи» разделяет всего одно очко. Наверное, дополнительную интригу при такой ситуации в турнирной таблице искать даже не стоит.
В группе аутсайдеров находится и тульский «Арсенал». В прошлом сезоне «канониры» лишь чудом спаслись от вылета из Премьер-Лиги. По всей видимости, в нынешнем сезоне им не удастся замахнуться на что-то большее. Пока тульские футболисты делят с «Тосно» 12-ю строчку. Многие прочили борьбу за выживание и «Ростову», который в межсезонье лишился практически всего состава. Но южане продолжают удивлять. Леонид Кучук доказывает, что его рано называть «сбитым лётчиком», а игроки, сменившие в клубе тех, кто добывал путёвку в Лигу чемпионов, всеми силами стараются показать свою состоятельность. «Ростов» можно по праву назвать главным открытием стартовых туров. При Кучуке прагматизм в ростовском клубе был выведен на новый, по-настоящему космический уровень. В 8 турах южане пропустили всего три мяча, причём, все голы были забиты со стандартов. Не удалось распечатать ворота «Ростова» и «Зениту» - клубу, обладающему лучшей атакой в Премьер-Лиге. Чего же тогда стоит ждать от «Арсенала»?
Ещё один важный матч в контексте борьбы за выживание состоится в понедельник. «Урал» будет принимать хабаровский СКА. Если екатеринбуржцы находятся в середине турнирной таблицы, то их соперники пока увязли в самом низу. Шесть набранных очков не позволяют СКА покинуть зону вылета. Но определённые поводы для оптимизма у хабаровчан уже есть. Например, перед уходом на перерыв они отняли очки у «Спартака», сыграв вничью 0:0. В девятом туре подопечным Алексея Поддубского предстоит сыграть с «Уралом» - чемпионом по ничьим. Удивительно, но в нынешнем сезоне уральцы шесть матчей из восьми заканчивали ничьими. Похоже, что любители спортивных ставок недолго будут думать над тем, какой вариант выбрать в этой встрече.
Встреча стратега и мотиватора
«Спартак» - «Рубин», суббота, 19:00
После увольнения Дмитрия Аленичева из «Спартака» мало кто сомневался в том, что новым наставником «красно-белых» станет Курбан Бердыев. Руководство московского клуба вело переговоры с Бердыевым, стороны уже вроде бы обо всём договорились, но в результате Бекиевич так и не возглавил столичную команду. В то же время в «Спартаке» появился Массимо Каррера, которого изначально рассматривали в качестве одного из помощников главного тренера. Но пока боссы «Спартака» безуспешно общались с Бердыевым, Каррера сумел убедить их в своей профпригодности. В результате итальянец уже стал легендой, ведь он вернул «Спартаку» чемпионство после 16 лет ожидания. Массимо Карреру часто называют мотиватором. Действительно, у него здорово получается заряжать своих подопечных энергией. Сами футболисты «Спартака» признавались, что Каррера их сумел раскрепостить, а журналисты в прошлом сезоне смаковали кадры, на которых итальянец давал волю эмоциям. Курбан Бердыев использует иной подход, являясь тренером-стратегом. Во всех своих клубах он ставил отточенную до мелочей игру. Неудивительно, что за Бердыевым из команды в команду переходят одни и те же люди: они уже хорошо знакомы с требованиями тренера. После ростовских чудес Курбан Бекиевич вернулся в Казань, где он чувствует себя как дома. Пока в «Рубине» получается не всё, но, в любом случае, казанцы стартовали гораздо лучше, чем год назад. И если «Рубин» сейчас ещё не выглядит претендентом на чемпионство, то побороться за еврокубки казанцам вполне по силам. В прошлом сезоне Каррера и Бердыев встречались дважды. В первом круге с минимальным счётом победил «Спартак», но ответная встреча завершилась разгромом чемпиона – 3:0. Очередная встреча двух специалистов обещает быть горячей. Чемпион переписывает антирекорды, выдавая худший старт в истории РФПЛ, а «Рубин» держится в группе преследователей «Зенита». Очками в такой ситуации разбрасываться никто не намерен.
Непростые тесты для лидеров
«Динамо» - «Зенит», воскресенье, 14:00
«Ахмат» - «Локомотив», воскресенье, 19:00
В воскресенье свои матчи проведут лидеры чемпионата России. «Зенит» отправится в гости к «Динамо», а «Локомотив» сыграет в гостях с «Ахматом». Пока питерцы не дают поводов, чтобы усомниться в их превосходстве. Подопечные Роберто Манчини уверенно набирают очки, забивают в среднем по 2 мяча за игру и пропускают лишь по редким праздникам. В то же время «Зенит» успешно квалифицировался в групповой этап Лиги Европы. Обновлённый клуб из Санкт-Петербурга сейчас выглядит главным претендентом на чемпионство. Тем не менее, несколько осечек питерцев сохраняют шансы конкурентам. Пока угнаться за «сине-бело-голубыми» удаётся лишь «Локомотиву», отстающему от «Зенита» всего на одно очко.
Футболистам «Зенита» пауза на матчи сборных явно была кстати. В матче с «Ростовом», состоявшимся перед уходом на перерыв, было заметно, что подопечным Манчини уже не хватает сил. Если «зенитовцы» сумели восстановиться, то их соперникам будет непросто. Любопытно, что во время паузы сборная России, в состав которой была включена группа игроков «Зенита», сыграла товарищеский матч с «Динамо». Возможно, этот факт даст определённое преимущество гостям.
Для «Динамо» возвращение в Премьер-Лигу получается непростым. Хоть москвичи и сумели усилить состав во время трансферного окна, пока находятся в опасной близости от зоны вылета. 8 набранных очков. Перед паузой «динамовцы» проиграли «Краснодару». Теперь москвичам нужно реабилитироваться, хоть сделать это будет довольно сложно.
Судьба промежуточного лидерства в турнирной таблице также будет решаться в Грозном. «Локомотив» довольно неожиданно резво стартовал в новом сезоне. Москвичи всего на одно очко отстают от «Зенита». При благоприятных исходах уже после 9-го тура в турнирной таблице может появиться новый лидер. Но подопечных Юрия Сёмина в Грозном будет ждать непростое испытание. После ребрендинга «Ахмат» здорово стартовал, одержав на три победы подряд. Но затем вернулись призраки прошлого: грозненцы потерпели четыре поражения. Неудачная серия подопечных Олега Кононова могла продолжиться и в 8-м туре, но «Ахмат» обыграл ЦСКА при помощи ошибки судьи, ошибочно засчитавшего гол грозненцев. Может, немного везения нужно было футболистам «Ахмата», после чего они вновь вернутся на победные рельсы?
Что касается «Локомотива», то пока удачное выступление москвичей выглядит некой сенсацией. Недавно полузащитник «железнодорожников» Мануэль Фернандеш признался, что чемпионство москвичей в нынешнем сезоне можно будет назвать чудом. Действительно, по составу команда Юрия Сёмина заметно уступает ЦСКА, «Зениту» и «Спартаку». Тем не менее, пока «Локо» приятно удивляет. И матч с «Ахматом» вполне может стать ещё одним поводом для восторженных отзывов.
«Уфа» - «Краснодар», воскресенье, 16:30
Краснодарцы благополучно исключили себя из числа команд, которым предстоит вести борьбу на нескольких фронтах. Фиаско в квалификационной части Лиги Европы позволяет южанам сосредоточиться на удачном выступлении в чемпионате. Во время трансферного окна краснодарцы вопреки многочисленным слухам сохранили Фёдора Смолова. А на перерыв подопечные Игоря Шалимова ушли с хорошим настроением: после неудачи в Белграде они переиграли «Динамо» со счётом 2:0. Пока «Краснодар» отстаёт от «Зенита» на пять очков, но в дальнейшем у южан может появиться преимущество. Пока конкуренты будут тратить силы на игру в еврокубках, краснодарцы сохранят свежесть. Примечательно, что руководство клуба не стало делать поспешных выводов после неудачи в Лиге Европы. Игорь Шалимов остался во главе команды. Но, по всей видимости, новых шансов у него уже может и не быть. Скорее всего, текущий сезон станет для Шалимова определяющим.
«Уфа» Сергея Семака здорово начала новый сезон. В трёх стартовых турах уфимцы обыграли «Тосно» и «Ахмат», а также сыграли вничью со «Спартаком» и «Уралом». Но затем наступила неприятная серия из четырёх матчей без побед. В них подопечные Семака набрали всего два очка. Пока уфимцам борьба за выживание не грозит, они располагаются в середине турнирной таблицы. Тем не менее, расслабляться футболистам пока тоже нельзя, ведь от зоны вылета их отделяют всего четыре очка.
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