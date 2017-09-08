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Юрий Жевнов вошел в тренерский штаб сборной Белоруссии

Бывший вратарь "Зенита" и сборной Белоруссии Юрий Жевнов вошел в тренерский штаб национальной команды, информирует пресс-служба белорусской федерации футбола.

Жевнов стал помощником главного тренера команды Игоря Криушенко. До этого момента лучший футболист своей страны 2010 года занимался вратарями в академии футбола АБФФ.
Теги: Жевнов Сборная Белоруссии
Сегодня, 08:55
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