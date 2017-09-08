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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (10)
Юношеская сборная России завоевала Кубок президента Казахстана
Сборная России в серии пенальти победила команду Грузии в финальном матче международного юношеского турнира (игроки до 17 лет) Кубок президента Казахстана. Матч прошел в Алма-Ате.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в серии 11-метровых штрафных ударов точнее были россияне (5:4).
В матче за третье место сборная Узбекистана победила команду Казахстана (4:1).
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в серии 11-метровых штрафных ударов точнее были россияне (5:4).
В матче за третье место сборная Узбекистана победила команду Казахстана (4:1).
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