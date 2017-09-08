Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Юношеская сборная России завоевала Кубок президента Казахстана

Сборная России в серии пенальти победила команду Грузии в финальном матче международного юношеского турнира (игроки до 17 лет) Кубок президента Казахстана. Матч прошел в Алма-Ате.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в серии 11-метровых штрафных ударов точнее были россияне (5:4).

В матче за третье место сборная Узбекистана победила команду Казахстана (4:1).
Теги: Юношеская сборная России
Сегодня, 22:39
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 23:06) #
  • 0
  •  (0)

ну неплохо... таджиков, киргизов и узбеков обыграть
Регистрация: 8.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.