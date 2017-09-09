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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" на матч 4-го тура английской Премьер-лиги.
"Манчестер Сити": Эдерсон Мораес, Уолкер, Данило, Отаменди, Стоунз, Менди, Фернандиньо, Силва, Де Брёйне, Жезус, Агуэро.
"Ливерпуль": Миньоле, Александер-Арнольд, Матип, Клаван, Морено, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.
"Манчестер Сити": Эдерсон Мораес, Уолкер, Данило, Отаменди, Стоунз, Менди, Фернандиньо, Силва, Де Брёйне, Жезус, Агуэро.
"Ливерпуль": Миньоле, Александер-Арнольд, Матип, Клаван, Морено, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.
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