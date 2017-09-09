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"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" на матч 4-го тура английской Премьер-лиги.

"Манчестер Сити": Эдерсон Мораес, Уолкер, Данило, Отаменди, Стоунз, Менди, Фернандиньо, Силва, Де Брёйне, Жезус, Агуэро.

"Ливерпуль": Миньоле, Александер-Арнольд, Матип, Клаван, Морено, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.
Теги: Манчестер Сити Ливерпуль
Сегодня, 13:42
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№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 13:44) #
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Болеет за:
ЦСКА
Агуэро smile
Регистрация: 22.11.2009
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