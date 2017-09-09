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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Джанни Инфантино - о "Лужниках": Россия и Москва могут гордиться таким стадионом
Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с речью на церемонии старта тура кубка чемпионата мира 2018 года в "Лужниках".
"Дорогие друзья, Владимир Путин. Это удовольствие быть сегодня здесь в "Лужниках" и запустить тур трофея. Моё сообщение очень простое. Говорю народам всего мира: приезжайте сюда. Здорово быть тут, на стадионе, у которого такое прошлое и великое будущее.
Имя стадиона вписано в историю футбола и всего спорта. Меньше чем через год здесь будет вручён кубок новому чемпиону мира. Кубок чемпионата мира – самый известный спортивный трофей в мире. Именно поэтому он уникален. Но, естественно, лишь тот, кто победит, сможет поднять этот трофей над головой.
Так что мы начинаем тур, чтобы показать его России и всему миру. Россия и Москва могут гордиться таким стадионом. Вместе мы сделаем великолепное событие здесь следующим летом", - передаёт слова Инфантино "Чемпионат".
"Дорогие друзья, Владимир Путин. Это удовольствие быть сегодня здесь в "Лужниках" и запустить тур трофея. Моё сообщение очень простое. Говорю народам всего мира: приезжайте сюда. Здорово быть тут, на стадионе, у которого такое прошлое и великое будущее.
Имя стадиона вписано в историю футбола и всего спорта. Меньше чем через год здесь будет вручён кубок новому чемпиону мира. Кубок чемпионата мира – самый известный спортивный трофей в мире. Именно поэтому он уникален. Но, естественно, лишь тот, кто победит, сможет поднять этот трофей над головой.
Так что мы начинаем тур, чтобы показать его России и всему миру. Россия и Москва могут гордиться таким стадионом. Вместе мы сделаем великолепное событие здесь следующим летом", - передаёт слова Инфантино "Чемпионат".
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