Неманья Матич: "Сток Сити" - хорошая команда, мы довольны результатом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич заявил, что команда довольна результатом матча со "Сток Сити" (2:2) в четвертом туре АПЛ."Мы должны быть довольны результатом. "Сток Сити" - хорошая команда. Мы приезжали к ним не для того, чтобы получать одно очко. Мы не счастливы, потому что, если вы хотите стать чемпионами, то должны выигрывать таким матчи", - цитирует Матича ВВС.