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Неманья Матич: "Сток Сити" - хорошая команда, мы довольны результатом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич заявил, что команда довольна результатом матча со "Сток Сити" (2:2) в четвертом туре АПЛ.

"Мы должны быть довольны результатом. "Сток Сити" - хорошая команда. Мы приезжали к ним не для того, чтобы получать одно очко. Мы не счастливы, потому что, если вы хотите стать чемпионами, то должны выигрывать таким матчи", - цитирует Матича ВВС.
Теги: Матич Манчестер Юнайтед Сток Сити
Сегодня, 12:29
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