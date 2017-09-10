Леонардо Бонуччи: нам нужно расти и улучшаться

Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи прокомментировал поражение своей команды в матче против "Лацио" (1:4)."Мы не показали свой футбол, когда были с мячом и без мяча. Нам нужно расти и улучшаться. "Милан" должен научиться забывать такие поражения. Опыт этого у нас еще отсутствует. Настроение испорчено, но после таких поражений это нормально", - цитирует Бонуччи Sky Sport.