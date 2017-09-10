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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Леонардо Бонуччи: нам нужно расти и улучшаться
Защитник "Милана" Леонардо Бонуччи прокомментировал поражение своей команды в матче против "Лацио" (1:4).
"Мы не показали свой футбол, когда были с мячом и без мяча. Нам нужно расти и улучшаться. "Милан" должен научиться забывать такие поражения. Опыт этого у нас еще отсутствует. Настроение испорчено, но после таких поражений это нормально", - цитирует Бонуччи Sky Sport.
"Мы не показали свой футбол, когда были с мячом и без мяча. Нам нужно расти и улучшаться. "Милан" должен научиться забывать такие поражения. Опыт этого у нас еще отсутствует. Настроение испорчено, но после таких поражений это нормально", - цитирует Бонуччи Sky Sport.
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