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Маркос Таварес: сделаем всё, чтобы обыграть "Спартак"

Нападающий "Марибора" Маркос Таварес поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Спартаком".

"Мы стремились к выходу в групповой этап Лиги чемпионов. "Марибор" сыграет в крупнейшем клубном турнире. Что касается "Спартака", мы ждём информацию относительно их субботнего матча с "Рубином". Мы намерены выйти на поле с огромным желанием. Вместе с нашими болельщиками сделаем всё, чтобы стартовать в Лиге чемпионов с хорошего результата", - цитирует бразильца Sportklub.si.
Теги: Марибор Спартак
Сегодня, 01:22
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