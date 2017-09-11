Маркос Таварес: сделаем всё, чтобы обыграть "Спартак"

Нападающий "Марибора" Маркос Таварес поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Спартаком"."Мы стремились к выходу в групповой этап Лиги чемпионов. "Марибор" сыграет в крупнейшем клубном турнире. Что касается "Спартака", мы ждём информацию относительно их субботнего матча с "Рубином". Мы намерены выйти на поле с огромным желанием. Вместе с нашими болельщиками сделаем всё, чтобы стартовать в Лиге чемпионов с хорошего результата", - цитирует бразильца Sportklub.si.